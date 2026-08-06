Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corrección placa CernudaViolencia género TorreblancaAccidente boya playa DoñanaPlan emigrantes PP y VoxInfantino Mundial MarruecosAsesinato Guardia Civil AsturiasToro Nagashi CoriaDónde ver eclipse SevillaResultado Cupón ONCEResultado Bonoloto
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El Gobierno ha cifrado en 194.122 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales.

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales. / BOMBEROS DEL CONSORCIO DE CASTELLÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio de Burgohondo (Ávila) ha bajado durante la tarde de este miércoles a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y el de Almorox (Toledo) está controlado, al tiempo que se han registrado dos nuevos fuegos en Huelva y Cádiz y solo queda uno activo en El Bierzo (León).

Si bien la bajada de las temperaturas ha ayudado a las trabajos contra el fuego, la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que la posibilidad de que se produzcan incendios volverán a subir este fin de semana, cuando el riesgo se prevé "extremo" en varias áreas.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El río Guadalquivir se iluminará en Sevilla el 15 de agosto con la Ceremonia Toro Nagashi, símbolo de la unión entre Coria del Río y Japón
  2. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 4 de agosto de 2026
  3. Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
  4. Fallece Juan Lebrón, un referente del cine andaluz productor de 'Sevillanas', 'Flamenco' o 'Semana Santa'
  5. Una vivienda de segunda mano en Andalucía cuesta casi 30.000 euros más que hace un año: el precio crece el 14%
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 3 de agosto de 2026
  7. Ni Zahara de los Atunes ni Tarifa: el refugio de Alejandro Sanz en Cádiz está en este pequeño pueblo de 5.000 habitantes con uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa
  8. Investigados cuatro furtivos con 500 kilos de pescado capturado ilegalmente en Doñana

Directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta

Directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta

La ampliación de Sevilla hacia el sur dispara el precio de la vivienda más del 30% en Bellavista-La Palmera en tres años

La ampliación de Sevilla hacia el sur dispara el precio de la vivienda más del 30% en Bellavista-La Palmera en tres años

El Ayuntamiento de Sevilla suspende la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional de 2026: "Nos han desmantelado el presupuesto, muchas ONG tendremos que cerrar"

El Ayuntamiento de Sevilla suspende la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional de 2026: "Nos han desmantelado el presupuesto, muchas ONG tendremos que cerrar"

Un jardín, varias aulas y un salón de actos para 155 personas: así será el nuevo centro cívico junto a Los Pajaritos

Un jardín, varias aulas y un salón de actos para 155 personas: así será el nuevo centro cívico junto a Los Pajaritos

Carriço, exjugador del Sevilla FC: "Mi hijo juega hoy en el Estoril, donde metimos a más de cuatro mil sevillistas"

Carriço, exjugador del Sevilla FC: "Mi hijo juega hoy en el Estoril, donde metimos a más de cuatro mil sevillistas"

Los funcionarios de la Junta de Andalucía estrenarán un nuevo sistema de control de horarios para facilitar el teletrabajo y la gestión de bajas

Los funcionarios de la Junta de Andalucía estrenarán un nuevo sistema de control de horarios para facilitar el teletrabajo y la gestión de bajas

Vídeo | Carriço: "Mi hijo juega hoy en el Estoril, donde metimos a más de cuatro mil sevillistas"

Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: El hombre que seguía a la princesa Leonor

Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: El hombre que seguía a la princesa Leonor
Tracking Pixel Contents