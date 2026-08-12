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Así ha sido el eclipse solar en España

El eclipse total de Sol ha sumido a más de la mitad del país en una profunda e histórica oscuridad, ya que es el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto el último fue en 1912

DIRECTO | Eclipse solar desde el observatorio de Yebes, Guadalajara / Lucía Feijoo Viera

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José Luis Escudero

Olaya González

Rubén Gargoi

Madrid

El eclipse total de Sol ha sumido este miércoles 12 de agosto a más de la mitad del país en una profunda e histórica oscuridad, ya que es el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto el último fue en 1912.

La franja de totalidad del eclipse, el primero de los tres que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028, ha pasado por trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

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