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Así ha sido el eclipse solar en España
El eclipse total de Sol ha sumido a más de la mitad del país en una profunda e histórica oscuridad, ya que es el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto el último fue en 1912
El eclipse total de Sol ha sumido este miércoles 12 de agosto a más de la mitad del país en una profunda e histórica oscuridad, ya que es el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto el último fue en 1912.
La franja de totalidad del eclipse, el primero de los tres que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028, ha pasado por trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.
Sigue en directo y con señal de vídeo el eclipse solar.
Así se ha visto el eclipse de Sol total en España
España, el mejor lugar para verlo
España ha sido el mejor lugar del mundo para disfrutar del evento, con el Sol bajo el horizonte en el momento de la totalidad. La franja de oscuridad ha entrado por el noroeste peninsular y ha cruzado el país de oeste a este.
Al coincidir el fenómeno con el atardecer, la visibilidad no ha dependido solo de estar dentro de la franja de totalidad, sino que también ha sido necesario contar con un horizonte despejado hacia el oeste.
La Luna bloquea el sol
Durante el eclipse solar total, la Luna se ha situado directamente frente al Sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar. Se trata de un espectáculo excepcional, visible por última vez desde Europa continental en 2006.
Vuelve a amanecer en España
La fase de totalidad del eclipse solar, que ha provocado un anochecer anticipado y pasajero ante el asombro de miles de personas, ha terminado poco después de las 20:33 hora peninsular.
La totalidad ha comenzado segundos después de las 20:26 hora peninsular tanto en Estaca de Bares (A Coruña) como en Cabo de Peñas (Asturias), cuando la Luna ha empezado a ocultar por completo la estrella, ofreciendo el apogeo de este evento astronómico.
Aunque en ningún punto de España la totalidad ha durado más de dos minutos, este anochecer adelantado ha sido un gran espectáculo -allí donde los cielos han estado despejados- y muy esperado, porque hace más de un siglo que no había un eclipse total de Sol en la península ibérica y Baleares.
Todavía resta una hora para que el evento astronómico acabe por completo.
El eclipse del siglo llegó
El eclipse del siglo llegó. Y es espectacular. La corona solar se está dejando ver en todo su esplendor. Se perciben llamadas solares. Diamantes. Destellos difíciles de describir. La belleza del evento es asombrosa
Oscuridad histórica
La Luna cubre totalmente el Sol en un minuto de oscuridad histórica.
5 minutos para el momento histórico
5 minutos para la totalidad. Cojan las gafas, si es que ya no las tienen puestas, y hagan las últimas comprobaciones. Estamos ante los últimos minutos para observar la "mordida" de la Luna. Frente a su sombra, el Sol solo se percibe como un hilo. En nada, se hará la oscuridad total. El ambiente es mágico
Cambio de temperaturas por el eclipse
Bajan las temperaturas. Sí, es el eclipse. En distintos puntos ya comienza a notarse el extraño y mágico frescor provocado por este fenómeno astronómico. El intenso calor registrado durante la tarde empieza así a dar un respiro.
El eclipse ya se siente y transforma la luz antes de la totalidad
Los cambios de luz que se perciben ahora mismo no son del atardecer. Es el eclipse. Este fenómeno, a diferencia del ocaso, esta reduciendo progresivamente la presencia de luz solar pero sin el característico tono anaranjado que se produce minutos antes de la puesta de sol. El eclipse no solo se ve sino que ya se siente
"Es impresionante", afirma el ministro Ángel Víctor Torres
"Es impresionante", ha señalado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mientras se preparaba para contemplar con sus gafas el comienzo del eclipse solar desde la azotea del Observatorio Astronómico de Yebes. Torres ha seguido el fenómeno acompañado por los ministros Óscar López, Fernando Grande Marlaska y Diana Morant.
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