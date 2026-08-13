Los hospitales y centros de salud de España reciben más de 600 visitas oftalmológicas en las primeras horas 'post-eclipse'

Los hospitales de las diferentes comunidades autónomas de España están recibiendo durante la jornada de hoy, posterior al eclipse de Sol de este 12 de agosto, un goteo de pacientes con lesiones oculares derivadas del acontecimiento astronómico que se vislumbró desde casi todo el país. Durante las primeras horas 'post-eclipse' y teniendo en cuenta que no todas las autonomías han hecho públicos aún sus datos, al menos 650 personas han sido atendidas en hospitales y centros de salud por lesiones oculares presumiblemente atribuidas al eclipse. La mayoría han sido casos leves.

Por ejemplo, en Catalunya los hospitales y centros de atención primaria han atendido 450 urgencias oftalmológicas entre ayer y las 8 de la mañana de hoy. En la Comunidad de Madrid ha habido101 atenciones sanitarias relacionadas con el eclipse hasta las 9 horas, pero no todas oculares. Incluyen mareos, malestar, problemas oculares y consultas/dudas. En el Gregorio Marañón se atendieron casi 30 consultas de Oftalmología durante la noche, frente a unas seis habituales, pero el hospital ha indicado que ninguna correspondía a daño solar. Torrejón sí notificó una lesión ocular grave.

Por su parte, en País Vasco, 58 personas fueron atendidas en los hospitales por daños oculares tras el eclipse solar. Del total de las asistencias, 36 se produjeron en hospitales y 22 en centros de salud. Según el sistema de salud vasco, en su mayoría son personas que consultan porque no se han protegido bien, pero no hay nada que se pueda decir que es atribuible al eclipse. En Navarra, ha habido siete pacientes atendidos en centros sanitarios por lesiones oculares. Y, en Baleares, al menos 20.

En Andalucía, las urgencias oftalmológicas relacionadas con el eclipse suman 44 consultas. En Murcia, los centros sanitarios ha atendido a 32 personas por por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse desde las 19 del miércoles a las 9 horas de este jueves. Según el sistema de salud murciano, ningún caso ha sido grave, ni ha requerido ingreso hospitalario o intervención quirúrgica. De estas, 27 personas fueron atendidas por los servicios de Urgencias de los hospitales de la Comunidad y cinco en los servicios de urgencia de atención primaria de la Región.

En Aragón, donde no hay un desglose específico de Oftalmología por ahora, el 061 contabilizó unas 30 asistencias o consultas telefónicas. También hubo en Castilla-La Mancha unas 18 incidencias relacionadas con el eclipse, pero no hay un desglose oftalmológico. En Castilla y León hubo una incidencia ocular. Una mujer de 61 años con molestias oculares que fue derivada al PAC de Villasana de Mena (Burgos). En total hubo 10 incidentes relacionados con el eclipse, la mayoría no oftalmológicos.

Principado de Asturias

En Asturias, unos 19 pacientes con síntomas oculares que podrían guardar algún tipo de relación con la observación del eclipse solar fueron atendidos ayer en los centros de primaria del Principado, aunque la cifra posiblemente se incremente en los próximos días. Según la Consejería de Salud del Principado, a partir de las ocho de la tarde fueron 64 personas las que acudieron a centros de salud por diversos motivos oculares, una cifra que puede ser habitual en cualquier otra fecha. De ellos, 18 presentaban diagnósticos que podían ser compatibles o estar asociados a la observación del fenómeno astronómico.

En Extremadura se han podido contabilizar, durante las primeras horas 'post-eclipse', al menos a tres personas afectadas por lesiones oculares y atendidas en centros sanitarios. En La Rioja ha habido alrededor de 20 pacientes por molestias o problemas oculares. En cuatro se observaron lesiones compatibles con exposición solar.

Comunidad Valenciana y Galicia

En la Comunidad Valenciana, los servicios de emergencias sanitarias realizaron un total de 20 atenciones por problemas de oftalmología leves (tres), traumatismos/contusiones (11), lipotimias (cinco) y ansiedad (uno) durante la jornada del eclipse. Del total de las asistencias, se realizaron 12 traslados a diferentes hospitales y centros de salud, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.

En Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) prestó en el día de ayer un total de 19 asistencias sanitarias para atender lesiones o distintas incidencias relacionadas con el eclipse total de sol, pero ninguna de ellas estaba relacionada con daños oculares. Según la información facilitada por el Sergas, se trató de ocho consultas sin sintomatología, seis caídas, tres crisis de ansiedad, un mareo y un síncope; por lo que no cabe lamentar lesiones visuales relacionadas con la observación del eclipse en Galicia.

No obstante, el Sergas asegura que el refuerzo con motivo del eclipse en ciertos servicios "seguirá operativo en los próximos días" para dar cobertura a posibles necesidades eventuales derivadas de este evento e instan a la ciudadanía a estar "atenta a los posibles cambios" en la visión, como pérdida de nitidez o manchas; dado que las lesiones pueden manifestarse días después de producirse.

Fuente: El Periódico