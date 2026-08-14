Redacción Levante / Lady Science

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Teresa Arnandis (Lady Science) explica cómo se adapta nuestro cuerpo al verano

Dice que el cuerpo funciona como un mecanismo tan bien engrasado que es difícil no pensar que es un milagro. Un milagro biológico, si es que eso es posible. Por eso, Teresa Arnandis, doctora en Biomedicina y Bioquímica, 'influencer' de divulgación científica conocida en redes como Lady Science ha escrito un libro y lo ha llamado 'Eres un milagro andante' (Paidós). Una reivindicación del cuerpo como sistema de engranajes especialmente delicado y certero en verano, cuando el calor, las vaaciones, la fiesta y la alteración de las rutinas ponen a prueba nuestro organismo. Hasta el punto de que, advierte la científica, si pudiera escribir, el cuerpo nos enviaría después de las vacaciones un WhatsApp de tres letras: SOS. Más información