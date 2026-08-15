Cupón Extra de Verano de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 15 de agosto de 2026

El Sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE que ha tenido lugar este sábado 15 de agosto de 2026 y ha correspondido como primer premio al número 89.272, con la serie 027, con 15 millones de euros. Los 10 grandes premios adicionales con 1 millón de euros cada uno corresponden a los números: 00.113, serie 120; 08.870, serie 080; 39.398, serie 073; 15.116, serie 102; 08.407, serie 039; 54.572, serie 039; 02.648, serie 101; 97.989, serie 071; 63.392, serie 093 y 13.148, serie 091.

El Cupón Extra de Verano de la ONCE 2026, que se celebra el 15 de agosto, reparte un premio principal de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie ganadoras. Además, ofrece diez premios de un millón de euros, 119 de 40.000 euros y una amplia escala de premios menores que van desde los 1.200 euros hasta los 6 euros por acertar la última cifra.

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Cada cupón cuesta 6 euros y puede adquirirse a través de los vendedores de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en la web oficial de la organización.