Marruecos intercepta a 148 migrantes cerca de Ceuta y detiene a 61 personas por incitación a la entrada ilegal

Las fuerzas de seguridad de Marruecos han frustrado este sábado un intento de entrada irregular en Ceuta protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en una zona montañosa próxima a Fnideq -Castillejos en español-, al suroeste de la ciudad autónoma, según han informado fuentes de seguridad marroquíes a EFE. De momento, el balance es de 148 personas interceptadas y 61 personas detenidas por incitar a la entrada ilegal.

Según las mismas fuentes, la mayoría de los migrantes interceptados en las inmediaciones de la zona fronteriza son subsaharianos: 128 son originarios de países del África subsahariana y 20 de nacionalidad marroquí. La policía de Marruecos, apoyada por unidades antidisturbios y un helicóptero, ha cargado contra decenas de inmigrantes que intentaban cruzar la frontera, empleando gases lacrimógenos y porras, según han constatado periodistas de EFE y TVE. Las autoridades marroquíes han instado además a los periodistas de estos medios a abandonar la zona, bajo la amenaza de retirarles la documentación profesional y los permisos de trabajo si se negaban a hacerlo.

Además, las operaciones preventivas realizadas en los últimos días por la Dirección General de la Seguridad Nacional han permitido la detención de 61 sospechosos de incitación y promoción de llamadas a la migración irregular a través de las redes sociales. De hecho, el intento de volver a vulnerar la valla se produce después de varios días de máxima alerta a ambos lados de la frontera por los llamamientos difundidos precisamente en las redes sociales para repetir este 15 de agosto una entrada masiva en Ceuta similar a la registrada los pasados 30 y 31 de julio, cuando unas 72.000 personas cruzaron la frontera.

Marruecos y España llevaban varios días reforzando los controles en carreteras, accesos marítimos y zonas forestales próximas a Ceuta ante las convocatorias difundidas por los entornos digitales. El objetivo de Rabat era interceptar a posibles grupos antes de que pudieran aproximarse a la valla fronteriza, pero España también había elevado el nivel de vigilancia. El Ministerio del Interior reforzó en las últimas dos semanas el contingente de Policía Nacional y Guardia Civil destinado en Ceuta hasta alcanzar los 1.659 agentes este fin de semana, mientras Defensa mantiene desplegados en la ciudad a más de 2.000 militares. A este dispositivo se suma la instalación de una barrera neumática marítima de unos 500 metros, una medida con la que Interior busca reforzar el control de las entradas por mar.

El Gobierno español, además, había advertido en los últimos días de que las personas que accedieran de manera irregular no serían regularizadas ni trasladadas a la península. Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, habían insistido en que quienes entraran irregularmente serían sometidos a los procedimientos previstos en la legislación de extranjería.

Doble reunión del Gobierno con Vivas

Por el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre este último episodio, si bien está previsto que el domingo viaje a Ceuta la ministra de Sanidad, Mónica García, para conocer "de primera mano" la situación sanitaria tras la crisis migratoria y mantener diversos encuentros institucionales y con representantes del ámbito sanitario y social y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Al día siguiente, el lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, hará lo propio para abordar la "crisis humanitaria".

Desde la oposición, el PP ha vuelto a reclamar a Pedro Sánchez que "salga de su escondite" y viaje a Ceuta para "asumir un mando único". Los populares también siguen exigiendo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que contacte con su homólogo marroquí, Abdellatif Ouahbi, para trasladarle que Ceuta y Melilla son españolas. "Es culpa del Gobierno, que con la regularización de migrantes ha convertido España en un destino fácil para las mafias", ha declarado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, este sábado en un vídeo difundido por el partido.

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Vox, por su parte, ha ofrecido al PP un pacto de gobierno en Ceuta que permitiría a ambas formaciones alcanzar la mayoría absoluta con 13 diputados. La propuesta exige a los populares romper sus acuerdos con el PSOE y con el partido de Fatima Hamed. "Si Juan Vivas realmente ha cambiado de posición y sus declaraciones de estos días son algo más que un intento oportunista de distanciarse de Pedro Sánchez y eludir su propia responsabilidad, tiene ahora la oportunidad de demostrarlo", ha afirmado el líder de Vox en la ciudad autónoma, Juan Sergio Redondo.

Fuente: El Periódico