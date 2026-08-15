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Frontera

Marruecos frustra el intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos e intercepta a una treintena de ellos

El incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta

Marruecos blinda la frontera con Ceuta ante llamamientos a un nuevo cruce masivo.

Marruecos blinda la frontera con Ceuta ante llamamientos a un nuevo cruce masivo. / EFE

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EFE

Rabat

Alrededor de una treintena de personas, en su mayoría migrantes subsaharianos, fueron interceptados este sábado por fuerzas de seguridad marroquíes en las afueras de Fnideq (Castillejos en español) tras intentar cruzar la frontera con la ciudad española de Ceuta de forma irregular.

Las retenciones, según constató EFE, se registraron en una zona montañosa de las inmediaciones de Fnideq, donde las fuerzas de seguridad marroquíes frustraron el intento masivo de cruce a Ceuta de varios cientos de migrantes.

Muchos de los retenidos portaban picos y otras herramientas supuestamente destinadas a ayudarles a saltar la valla fronteriza del enclave español en el norte de África.

Durante la jornada se han sucedido varios intentos de cruce masivo, en su mayoría de migrantes subsaharianos, que las fuerzas de seguridad marroquíes han frustrado.

Los agentes, acompañados por perros, siguen desplegados en las afueras de Fnideq para localizar a grupos de migrantes escondidos en la zona.

Los controles se mantienen en las principales carreteras de acceso a Castillejos, en especial en las procedentes de Tetuán y Tánger.

Durante la madrugada se intensificaron las tareas de vigilancia en las inmediaciones de la frontera con Ceuta, tanto en tierra como en el mar, con la intervención de lanchas rápidas de la Marina Real marroquí y drones.

Una joven migrante de 17 años, de las muy pocas que accedieron a la ciudad, explicó a EFE que logró llegar durante la noche a Castillejos desde Tetuán. Según su relato, viajó en un autobús que fue detenido en tres puestos de control a lo largo de los aproximadamente 35 kilómetros que separan ambas localidades.

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Miles de efectivos participan en el despliegue de seguridad que ha organizado Rabat para impedir el cruce masivo a Ceuta que había sido convocado para este sábado a través de redes sociales tras la tragedia de los pasados días 30 y 31, cuando decenas de miles de personas cruzaron a pie y a nado al enclave español con al menos 141 muertos según organizaciones humanitarias.

Fuente: El Periódico

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