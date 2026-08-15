Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Una treintena de medios intervienen en tres fuegos de Zamora Una treintena de medios interviene a estas horas en tres incendios en la provincia de Zamora, La Tejera, Otero de Sanabria y Cobreros, este último ha obligado a cortar la A-52 a la altura de Requejo de Sanabria, según informa la Dirección General de Tráfico en su página web. Los tres incendios se encuentran en Índice de Gravedad (IGR) 0. En el de La Tejera, que se originó a las 05.40 horas, trabajan una decena de medios, entre ellos dos aéreos. En Cobreros, los medios desplegados son diez, dos de ellos, y se encuentra muy próximo a la A-52, motivo por el que se ha cortado dicha vía. Por último, en Otero de Sanabria, hay cinco medios trabajando. Estos dos últimos fuegos están muy próximos. Además, hay otros dos incendios activos. Los Montes de la Ermita, en León, que se originó a última hora de ayer, y el de Peralejos de Arriba, en Salamanca, del que se ha avisado a las 13.43 horas, tal y como informa la Junta en su página web.

Se baja a situación operativa 0 el incendio de El Recuenco (Guadalajara) El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha rebajado a nivel operativo 0 el incendio forestal de El Recuenco (Guadalajara), en el que están trabajando 17 medios terrestres, cuadro medios aéreos y 83 efectivos para su control. La rebaja a nivel 0 de operatividad del incendio se debe a que ya no es necesario regular del tráfico en la carretera CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca, que en la tarde de este viernes tuvo que ser cerrada al igual que la autonómica CM-2015, debido a que ambas estaban afectadas por el humo. El Infocam llegó a declarar el nivel 2 de operatividad del incendio porque hubo que evacuar a los habitantes de El Recuenco, que fueron llevados al polideportivo de Cifuentes (Guadalajara), y confinar a la población del municipio de El Pozuelo (Cuenca).

El fuego de Niebla, en "evolución favorable" tras lograr frenar su avance por primera vez El incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva), aún activo, ha experimentado una "evolución favorable" tras "lograr frenar su avance por primera vez en ocho días", ha confirmado este sábado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. En declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Sanz ha destacado que los operativos han conseguido "estrangular" el fuego, estabilizando sus frentes e impidiendo la progresión durante toda la noche. Actualmente, los trabajos del dispositivo se centran en "consolidar el perímetro de la zona afectada y asegurar las líneas de control mediante trabajos manuales, tendidos de agua y maquinaria pesada", ha apuntado.

El incendio en Riglos (Huesca) supera las 15.000 hectáreas tras una noche complicada El incendio forestal declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) afecta este sábado a una superficie provisional de más de 15.000 hectáreas tras una noche complicada para las labores de extinción que, no obstante, han logrado contener su avance hacia los núcleos urbanos y los dos monasterios de San Juan de la Peña. El dispositivo se mantendrá a lo largo de la jornada en su máximo nivel de despliegue, con más de 600 efectivos trabajando de forma simultánea y entre 30 y 35 medios aéreos, ha informado el Gobierno de Aragón. El objetivo para las próximas horas continúa siendo contener las reproducciones, consolidar los perímetros y garantizar la seguridad de la población, con especial atención a los núcleos más próximos al frente activo y al entorno del monasterio.

Una semana del incendio de Niebla (Huelva): más de 1.000 efectivos en 11 localidades de Huelva y Sevilla El Gobierno de España ha aportado más de 1.000 efectivos civiles y militares y 320 equipos al operativo de lucha contra el incendio forestal que se inició en la localidad onubense de Niebla hace ahora una semana. El fuego ha afectado a once localidades en las provincias de Huelva y Sevilla. Así lo ha destacado en una nota el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, que ha reiterado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que el Ejecutivo mantiene su compromiso y ofrece todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para sofocar el fuego lo antes posibles. Al cumplirse una semana del inicio del siniestro, Toscano ha hecho balance y ha resaltado que "el Gobierno de España ha estado luchando contra el fuego desde el primer día y su aportación está a la altura de las necesidades del que es ya peor incendio forestal sufrido nunca por Andalucía". La contribución de la Administración central se ha realizado a través de los ministerios del Interior, Defensa y Transición Ecológica; con Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil.

El incendio de Recuenco (Guadalajara) baja a nivel 1 y se levanta evacuación de población El incendio declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara), que ha obligado a evacuar a su población hasta el polideportivo del municipio de Cifuentes, ha bajado a nivel 1 con lo que se levanta su evacuación y el confinamiento de El Pozuelo (Cuenca). El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha establecido el nivel 1 y el levantamiento de las medidas de evacuación y confinamiento a las 22:23 horas de este viernes aunque se mantiene la regulación del tráfico en la carretera CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca.

El comportamiento "errático" del incendio de Huesca deja más de mil evacuados tras un quinto día "muy duro" No hay respiro en el incendio que asola la joya natural que alumbró el reino de Aragón. La conjunción de unas temperaturas extremas, un "comportamiento errático" del fuego a causa de los volantazos del viento y un inagotable combustible arbóreo hacen correr el fuego como un caballo desbocado. El siniestro forestal supera ya las 12.000 hectáreas afectadas y mantiene desalojadas a un millar de personas pertenecientes a 18 localidades y un campamento de verano cinco días después del inicio de las llamas, cuyo presunto autor, un trabajador de las obras de renovación de la carretera A-132, ha ingresado este viernes en prisión. (Seguir leyendo)

Moreno anuncia se espera que 141 desalojados por el incendio de Niebla El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes en el Puesto de Mando Avanzado por el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) que se va a proponer el regreso a casa de 114 personas, que se sumaría a las 60 que en el día de ayer ya pudieron regresar a sus hogares. Todas aldeas, aldeas del municipio de Zalamea la Real Así lo ha manifestado Moreno en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para conocer de primera mano la evolución del fuego, que ya habría recorrido más de 38.000 hectáreas, aunque no todas estarían calcinadas, según ha informado el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

La Guardia Urbana detiene a un sospechoso por provocar el fuego de Barcelona La Guardia Urbana ha detenido a un hombre por haber provocado presuntamente el incendio forestal que ha quemado unas 10 hectáreas esta viernes por la tarde en un punto del parque natural de Collserola situado en Barcelona, justo en el límite con Esplugues de Llobregat. Los Bomberos de la Generalitat y los de Barcelona han dado por estabilizado el fuego, que se ha declarado a las 15:40 horas en la zona de la montaña de Sant Pere Màrtir, cerca de la carretera de les Aigües, entre Barcelona. (Seguir leyendo)