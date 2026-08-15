Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto en GranadaConsejos en caso de terremotoNoche de tensión en GranadaDANA lluvias AndalucíaIncendio Niebla actualizaciónRecomendaciones incendio NieblaMapa tiempo real incendio NieblaPrevia Sevilla FCPrevia Real BetisObras Fábrica ArtilleríaPlaya Huelva cerveza
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El fuego de Huelva entra en capacidad de extinción y se consolida el 40% del de Huesca

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una DANA extiende las lluvias y tormentas en Andalucía a tres provincias: granizo, vientos fuertes y hasta 20 litros en una hora
  2. La DANA se agrava en Andalucía: aumentan a siete las provincias andaluzas con avisos por lluvias y tormentas este sábado
  3. El incendio de Niebla se extiende por la provincia de Sevilla: salta la carretera del Álamo y avanza hacia Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas
  4. Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 14 de agosto de 2026
  5. El plan andaluz de ayudas a autónomos para comprar vehículos se revisa por falta de solicitudes: sube a 4.000 euros y se abre para empresas y particulares
  6. Las primeras paradas del tranvibús llegan a la calle Imagen: las obras avanzan a contrarreloj para terminar el recorrido hasta el Duque
  7. Los alcaldes de Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas, ante la amenaza del incendio de Niebla: "Se quema la sierra y nos quemamos también por dentro"
  8. Mapa en tiempo real del incendio forestal de Niebla, en Huelva: así avanza el fuego

La cuarta fase de la transformación de la calle Pagés del Corro arranca el lunes: este último tramo se alargará hasta 2027

La cuarta fase de la transformación de la calle Pagés del Corro arranca el lunes: este último tramo se alargará hasta 2027

El avance de las obras en Pagés del Corro y en Triana

El incendio de Niebla mantiene diez carreteras cortadas por la DGT este sábado en las provincias de Huelva y Sevilla

El incendio de Niebla mantiene diez carreteras cortadas por la DGT este sábado en las provincias de Huelva y Sevilla

Una experta confía en que las réplicas del terremoto de Granada tengan menos magnitud: "Esperamos que vaya decayendo"

Una experta confía en que las réplicas del terremoto de Granada tengan menos magnitud: "Esperamos que vaya decayendo"

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 15 de agosto de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 15 de agosto de 2026

Granada tiembla con diez segundos "eternos" de terremoto

Granada tiembla con diez segundos "eternos" de terremoto

El Real Madrid refuerza la pintura con el pívot francés Olivier Sarr

El Real Madrid refuerza la pintura con el pívot francés Olivier Sarr

El terremoto de Granada sorprende a un youtuber mientras retransmite en directo

El terremoto de Granada sorprende a un youtuber mientras retransmite en directo
Tracking Pixel Contents