El ajuste de WhatsApp que puede liberar varios gigas del móvil en pocos minutos

El aviso aparece casi siempre en el peor momento: queda poco espacio de almacenamiento. De repente cuesta descargar una aplicación, grabar un vídeo o incluso actualizar el teléfono. Y uno de los lugares en los que pueden esconderse varios gigas de archivos que ya ni recordamos es WhatsApp.

Grupos familiares, vídeos que nos mandaron hace meses, fotografías de vacaciones, memes, documentos, notas de voz... Todo suma, especialmente los vídeos, que pueden permanecer almacenados en el teléfono durante años si nunca hacemos limpieza.

Lo que muchos usuarios desconocen es que WhatsApp incorpora su propio administrador de almacenamiento, una herramienta que permite descubrir rápidamente qué conversaciones y archivos están ocupando más espacio.

No existe, eso sí, una cifra mágica de 10 GB que WhatsApp pueda liberar en todos los teléfonos. El espacio recuperado dependerá de cada usuario: quien lleve años acumulando vídeos puede encontrarse con varios gigas prescindibles; en otros móviles, el ahorro será bastante menor.

El menú de WhatsApp que conviene revisar de vez en cuando

En Android, hay que abrir WhatsApp, pulsar los tres puntos de la esquina superior derecha y entrar en Ajustes. A continuación, hay que seguir esta ruta:

Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento

En iPhone el recorrido es prácticamente el mismo, entrando directamente en Configuración > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

Desde esa pantalla se puede comprobar cuánto ocupa WhatsApp y localizar los chats que acumulan más contenido. La aplicación también facilita la identificación de archivos especialmente grandes para poder revisarlos antes de eliminarlos.

Además, WhatsApp amplió en 2026 sus herramientas de limpieza para permitir gestionar archivos grandes directamente desde una conversación, entrando en la información del chat y seleccionando la opción para administrar su almacenamiento. También es posible eliminar únicamente el contenido multimedia manteniendo el historial de mensajes.

Cómo recuperar espacio sin borrar una conversación entera

No hace falta despedirse de años de mensajes para limpiar el teléfono. Dentro de Administrar almacenamiento, el usuario puede entrar en las conversaciones que más espacio consumen y revisar fotografías, vídeos y otros archivos antes de decidir cuáles elimina.

Aquí suele estar la sorpresa. Un grupo aparentemente inofensivo puede esconder cientos de vídeos recibidos a lo largo de varios años. Basta con eliminar una selección de archivos pesados para recuperar una cantidad considerable de almacenamiento.

Antes de hacerlo conviene revisar bien el contenido, especialmente si hay fotografías o documentos que queramos conservar.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar el móvil

Hacer una limpieza sirve de poco si unas semanas después volvemos a estar en la misma situación. Por eso hay otro ajuste que merece la pena revisar: la descarga automática de archivos.

En Ajustes > Almacenamiento y datos, WhatsApp permite decidir qué fotografías, audios, vídeos o documentos se descargan automáticamente cuando utilizamos datos móviles, una conexión wifi o estamos en itinerancia.

Quien participe en muchos grupos puede reducir notablemente la acumulación de archivos simplemente evitando que cada vídeo recibido se descargue automáticamente.

También pueden utilizarse los mensajes temporales en aquellas conversaciones donde no sea necesario conservar todo indefinidamente. WhatsApp permite establecer periodos de desaparición de 24 horas, siete días o 90 días.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que este sistema está pensado principalmente para controlar la permanencia de los mensajes en el chat y no sustituye una limpieza periódica del almacenamiento.

Unos minutos pueden marcar una gran diferencia

WhatsApp es una de esas aplicaciones que usamos todos los días pero cuyo almacenamiento rara vez revisamos. Y precisamente ahí pueden permanecer olvidados cientos de fotografías, vídeos y audios.

Entrar de vez en cuando en Administrar almacenamiento, localizar las conversaciones más pesadas y eliminar aquello que ya no necesitamos puede devolver varios gigas al teléfono sin necesidad de borrar chats completos ni recurrir a aplicaciones externas.

Y en algunos móviles con años de archivos acumulados, la diferencia puede ser mucho mayor de lo esperado.