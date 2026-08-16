Última hora y actualidad sobre los incendios en España

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El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

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Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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