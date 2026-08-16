Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Estabilizado el incendio en Riós (Ourense) por el que el sábado se declaró la situación 2 La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado este domingo de que el incendio forestal iniciado el sábado por la tarde en el municipio de Riós (Ourense), por el que hubo que declarar la situación 2, ha quedado estabilizado sobre la una de esta tarde. Según las últimas estimaciones provisionales, este fuego afecta a una superficie de 30 hectáreas. La situación de emergencia de nivel 2 fue decretada ayer por la tarde como medida preventiva por su cercanía al núcleo de población de Fumaces, pero este domingo ya fue desactivada.

Juanma Moreno anuncia la estabilización del incendio de Niebla (Huelva) Javier Vendrell Camacho

Así son los trabajos de extinción de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Javier Vendrell Camacho

Una treintena de medios aseguran el perímetro del incendio de Hermisende (Zamora) Una treintena de medios, entre ellos diez cuadrillas y cuatro medios aéreos, trabajan este domingo en el incendio forestal de La Tejera, en el municipio zamorano de Hermisende, para asegurar el perímetro afectado en la parte española por ese fuego que ha traspasado la frontera y se ha extendido también a Portugal. El incendio, del que ayer por la noche descendió su nivel de peligro y eso permitió regresar a sus casas a los cerca de doscientos vecinos desalojados de las localidades zamoranas de San Ciprián y Castromil, está sin llama en la parte española, han informado fuentes del operativo de extinción de la Junta de Castilla y León. Este domingo por la mañana se había asegurado el 70 % del perímetro afectado por el incendio en la parte española y a lo largo de la jornada se espera asegurar la zona restante si no empeoran las condiciones climatológicas.

Estabilizado tras nueve días y 38.000 hectáreas afectadas el incendio de Niebla (Huelva) El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 10.30 horas de este domingo, tras nueve días de trabajo, el incendio forestal declarado el pasado día 6 en Niebla (Huelva) y que ha afectado a más de 38.000 hectáreas de once términos municipales. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este domingo en declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado, donde además ha informado de que se va a proponer el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continúan en desalojo preventivo. La estabilización del fuego, que según ha indicado el presidente, ha recorrido 210 kilómetros de perímetro, implica, además, el paso de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, y, por tanto, el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Noche favorable en Riglos (Huesca) que sumará mil efectivos, con cien bomberos franceses El incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) y que afecta 16.600 hectáreas ha completado una noche "un poco más tranquila" que las anteriores, gracias a la mejora de las condiciones climátológicas, y a lo largo de este domingo el dispositivo de extinción sumará unos mil efectivos, incluidos cien bomberos franceses. El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado de la evolución del fuego, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi. El dispositivo desplegado ha logrado consolidar buena parte del perímetro tras una noche de trabajo positivo en la que los medios terrestres y la maquinaria pesada han podido avanzar en la contención del fuego.

Se rebaja a nivel 1 el incendio de La Tejera El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha rebajado el Índice de Gravedad (IGR) del incendio de La Tejera a nivel 1 y ha acordado la vuelta de los vecinos desalojados de Cstromil y San Ciprián de Hermisende. Según informa la Junta, los trabajos realizados por el personal de extinción del operativo Infocal han hecho posible que mejore la situación.

Controlado el incendio de Burgohondo La Junta ha dado por controlado el incendio de Burgohondo (Ávila), que llegó a ser declarado de Emergencia Nacional, y ha rebajo su Índice de Gravedad (IGR) a 0. Así lo ha comunicado a través de sus canales de difusión, de los que se hace eco Europa Press. El fuego se inició el pasado 22 de julio y, a falta de cifras oficial, la superficie afectada podría superar las 40.000 hectáreas.

Incendio de 8 hectáreas en Riós (Ourense) Un incendio forestal que se ha iniciado esta tarde en el municipio de Riós (Ourense) y que afecta, según primeras estimaciones, a una superficie de unas 8 hectáreas ha llevado a declarar la situación 2 de emergencia, como medida preventiva por su cercanía al núcleo de población de Fumaces. Según ha informado la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, el fuego se inició a las 16:54 horas de esta tarde en la parroquia de Fumaces y A Trepa.