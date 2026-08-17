Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Aragón evalúa los servicios para el regreso de los desalojados en Huesca El Gobierno de Aragón empezará a evaluar los servicios básicos de los municipios desalojados por el incendio iniciado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) para valorar el regreso de los vecinos a algunos núcleos, lo que no quiere decir que sea "hoy ni que sea mañana", aunque ha lanzado este lunes un mensaje de "optimismo", pero también "de prudencia". La pasada noche fue la segunda de trabajo favorable en el incendio tras la lluvia caída en algunas de las zonas afectadas, que ha permitido avanzar en las labores de extinción y ha ayudado a "apagar llama", según ha dicho tras el Cecopi el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, quien ha apuntado no obstante que se sigue "en una lucha que es larga".

Los Reyes trasladan sus condolencias a los familiares del militar fallecido en el incendio de Huesca El rey Felipe VI y la reina Letizia han trasladado este lunes todo su cariño y condolencias a los familiares y compañeros del cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Javier García Sancho, fallecido cuando trabajaba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca). García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV (Zaragoza), murió este domingo al volcar un camión autobomba mientras trabajaba en el operativo de extinción del incendio. Los reyes también han expresado su deseo de que los otros tres militares heridos como consecuencia de este accidente "se recuperen bien y lo más pronto posible".

Una IA creada en España puede anticipar un incendio forestal hasta 16 días antes Investigadores de la Universidad de León (ULe) han desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) capaz de predecir con hasta 16 días de antelación el riesgo de que se produzcan incendios de copa, considerados los fuegos forestales más peligrosos por su rapidez de propagación, su intensidad y la dificultad para controlarlos una vez alcanzan las copas de los árboles. (Seguir leyendo)

Controlado el incendio forestal de Lousame (A Coruña) tras quemar unas 30 hectáreas La Consellería do Medio Rural ha dado por controlado el incendio forestal que afecta desde el pasado viernes al municipio coruñés de Lousame. El fuego se inició poco después de las 17,30 horas del viernes en la parroquia de Lesende y ha quedado controlado poco antes de las 9,00 horas de este lunes. Según las estimaciones provisionales, afecta a una superficie de unas 30 hectáreas. Para su extinción se han movilizado, hasta ahora, dos técnicos, 21 agentes, 32 brigadas, 24 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

Buena noche de trabajo contra el fuego en Huesca tras las lluvias Los efectivos y medios desplegados para luchar contra el incendio declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) han llevado a cabo un trabajo muy productivo esta noche tras las precipitaciones caídas y pese a que algunos de los accesos han quedado embarrados tras la lluvia. Según han adelantado desde el Infoar, en las próximas horas, con la subida de las temperaturas y a la espera del comportamiento del viento se desplegarán los mayores esfuerzos en el flanco derecho. El incendio, que afecta ya a unas 17.000 hectáreas de superficie, mantiene evacuadas 19 poblaciones y a un total de 1.046 personas, y se prevé que este lunes se sumen a las labores de extinción los bomberos franceses que se encuentran ya en la zona desde ayer.

El fuego arrasa el 80% del Paraje de la Pata del Caballo, catalogado como uno de los pulmones verdes de Huelva Los peores pronósticos se han cumplido. El fuego de Niebla está estabilizado y comienzan a valorarse los daños medioambientales. El pasado martes, cuando el fuego avanzaba descontrolado y con mucha virulencia, se encendieron las alarmas. Las llamas amenazaban de nuevo uno de los parajes naturales más importante de la zona: la Pata del Caballo. Una finca de más de 7.000 hectáreas, situada al Norte del Condado de Huelva. Una amplia zona forestal y monte bajo, valorada como un pulmón verde esencial de la zona. (Seguir leyendo)

El peor verano de incendios en Aragón colma la paciencia de los bomberos forestales Las llamas se están cebando este verano en Aragón con significativos enclaves naturales y patrimoniales. La virulencia de los fuegos y los daños causados han convertido este verano en uno de los más destructivos que se recuerdan. Y en primera línea para hacer frente a los incendios se encuentran los bomberos forestales de la comunidad, que acumulan jornadas de trabajo en medio de la precariedad laboral y la falta de medios. Una huelga indefinida de la profesión que comienza el martes y una manifestación convocada en Jaca el próximo domingo pretenden visibilizar esta situación de hartazgo. (Seguir leyendo)

Controlado el incendio forestal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por controlado en la noche de este domingo el incendio forestal del paraje Arroyo del Puerco, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla. El fuego, declarado durante la tarde del domingo, se ha dado por controlado a las 21:55 horas de ese día, ha informado el Infoca en su cuenta de la red social X. Los trabajos se centran ahora en el "remate y liquidación" del incendio, ha abundado la fuente.

Estabilizados los frentes del fuego de La Tejera El operativo del incendio forestal originado en La Tejera (Zamora) ha logrado estabilizar todos los frentes, aunque con pequeñas zonas calientes en la parte portuguesa, mientras enfrenta esta noche con "moderado optimismo". El director técnico de extinción del incendio de La Tejera, en Hermisende, José Luos Gutiérrez, ha subrayado que el trabajo desarrollado a lo largo de este domingo ha sido "muy efectivo" y ha combinado labores aéreas de defensa, sobre todo en las localidades portuguesas, con labores por tierra con maquinaria pesada.