Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 254.730hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Estabilizado el incendio forestal de La Tejera (Zamora), que se mantiene en gravedad 1 El incendio forestal originado en La Tejera (Zamora) -- en algunos partes identificado como de Hermisende-- se ha dado por estabilizado en la mañana de este martes, 18 de agosto, si bien se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl. El fuego se ha estabilizado a las 10.30 horas tras tres días activo, desde el 15 de agosto, en los que ha llegado a alcanzar IGR 2 y a congregar a más de un centenar de medios aéreos y terrestres en la labores de extinción en la parte española y portuguesa. En la actualidad, más de una veintena de medios trabajan aún en la zona de este fuego que se mantiene en IGR 1 y cuyas causas están en investigación y su superficie afectada en estimación.

El incendio de Riglos (Huesca) evoluciona "bien" pero se enfrenta a dos días "complejos" El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) evoluciona "bien" y avanza hacia su estabilización, aunque sigue activo y se enfrenta a dos días "complejos" en cuanto a meteorología, por lo que no será hasta este miércoles cuando empiecen los realojos de las personas evacuadas de algunos de los 19 municipios desalojados. Según ha explicado el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Cecopi de este martes, no se sabe aún cuáles serían los primeros pueblos a los que podrían volver los vecinos porque "puede haber un municipio alejado de las llamas, pero que no tenga agua potable", y se trata de que la localidad "cumpla las condiciones óptimas como incendio forestal y para poder vivir". No obstante, ha agregado que "mañana, si todo va bien, sí que va a empezar a haber realojos" y que este martes "a última hora se pueden empezar a comunicar".

Los próximos dos días, "claves" para avanzar en el incendio de Riglos (Huesca) mientras se trabaja en realojos El incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca) "sigue evolucionando bien", pero los dos próximos días son "claves" para el operativo de extinción dado que la situación meteorológica vuelve a ser "muy mala", con vientos de más de 30 y 40 kilómetros por hora, temperaturas por encima de 35 grados y humedades relativas que llegan a bajar al 15%. Mientras, se sigue trabajando en la posibilidad de que algunos desalojados puedan volver a sus casas, aunque todavía no hay novedades al respecto. Ha confiado en que "antes del domingo" el fuego pueda estar controlado, pero ha insistido en que no tiene una "bola de cristal". Así lo ha asegurado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que ha presidido el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en la que ha avanzado que la zona izquierda del incendio está "muy tranquila" y que se sigue trabajando con intensidad en los sectores 2, 4 y 6, desde el Pantano de La Peña hasta el Monte Oroel, aunque el fuego no ha sobrepasado la N-240.

El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios, pero más devastadores España afronta el Día Mundial de la Prevención de Incendios con fuegos menos numerosos, pero que concentran cada vez más superficie quemada, una evolución que los expertos vinculan al cambio climático, el abandono rural y la falta de gestión preventiva del territorio. Lee aquí la noticia completa.

Un estudio alerta de que el fuego ya alcanza bosques antes considerados 'no inflamables' Los grandes incendios forestales impulsados por el cambio climático han comenzado a penetrar en ecosistemas de montaña tradicionalmente considerados más resistentes al fuego y amenazan con transformar algunos de los hayedos de León en zonas más inflamables, según plantea un estudio liderado por investigadores españoles publicado en la revista Global Change Biology. El trabajo consultado por EFE analiza las consecuencias del incendio de la localidad leonesa de Barniedo de la Reina, declarado por un rayo durante la ola de calor excepcional de agosto de 2025 y que arrasó 19.100 hectáreas en la montaña oriental leonesa. En concreto, el fuego afectó a importantes masas de haya (Fagus sylvatica), un árbol característico de ambientes frescos y húmedos donde históricamente los incendios estivales han sido muy poco frecuentes.

Claudio Guarino Más de 200 desalojados por un incendio en un garaje comunitario de Tomares (Sevilla) Tres personas han sido asistidas y más de 200 vecinos han sido desalojados de forma preventiva tras el incendio registrado en un garaje comunitario de Tomares (Sevilla), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía. Lee aquí la noticia completa.

Las hectáreas afectadas por incendios alcanzan las 254.730 en lo que va de año en España La superficie forestal afectada por incendios en lo que va de año asciende a 254.730 hectáreas, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que destaca que por primera vez desde el arranque de la campaña de 2026 la superficie quemada se sitúa por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025. El pasado año ya se habían quemado hasta el 17 de agosto 295.580 hectáreas -debido fundamentalmente a los grandes incendios de mediados de agosto en Orense, León y Zamora-, lo que supone 41.000 hectáreas más que las afectadas en lo que va de campaña de 2026. "Aunque los últimos datos señalan que a estas alturas de agosto tenemos cifras de hectáreas afectadas por debajo de las registradas en el mismo periodo de 2025, no podemos bajar la guardia. Todavía quedan días complicados por delante. Vamos a tener temperaturas muy altas hasta mediados de esta semana. Así que insisto en una llamada a la máxima precaución”, ha añadido la ministra Sara Aagesen en un comunicado.

Los bomberos de Francia cruzan los Pirineos para defender Aragón del fuego: "Venimos a ayudar a nuestros vecinos" Mathis, Eloïse y Juan Marco se apean de una autobomba con matrícula francesa, una de tantas que ha luchado contra el fuego durante la noche del domingo para proteger Santa Cruz de la Serós y los monasterios de San Juan de La Peña. "Venimos a ayudar a nuestros vecinos. El incendio está a las puertas de nuestro país y se nos ha solicitado ayuda, así que aquí estamos, voluntarios y profesionales, como vuestros bomberos lo harían por nosotros", dice Marco, al mando de uno de los retenes enviados por Francia para colaborar en la extinción del mayor incendio de la historia de Aragón. (Seguir leyendo)

Extinguidos en Aragón los incendios de Almonacid de la Sierra y María de Huerva Los incendios forestales de Almonacid de la Sierra y María de Huerva, ambos en la provincia de Zaragoza, han sido extinguidos en la tarde de este lunes, ha informado el 112 de Aragón. El fuego de Almonacid de la Sierra, también denominado Sierra de Algairén/Alpartir, se ha dado por extinguido desde las 19:45 horas, ha detallado la fuente en su cuenta de la red social X. Este incendio, declarado en la tarde del pasado viernes, ha afectado a una superficie de unas 200 hectáreas de zona arbustiva, encinar, cultivo y pinar, y llegó a motivar el confinamiento de forma preventiva el municipio de Alpartir, medida que fue levantada en la mañana del sábado. A la misma hora se ha dado por extinguido el incendio de María de Huerva.