Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoTiroteo Isla CristinaDANA a AndalucíaDirecto Rocío Chico 2026Obras pasarela AltadisJóvenes sin vacaciones SevillaTroy Parrott BetisRopa segunda manoPlazas empleo Ayuntamiento SevillaMercadillo Ronda Tamarguillo
instagramlinkedin

Incendio forestal

Unas 700 personas siguen evacuadas por el incendio de Pinofranqueado que ha arrasado 1.600 hectáreas

Parte de los desalojados de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal se encuentran alojados en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco

Vídeo | Unas 700 personas siguen evacuadas por el incendio de Pinofranqueado que ha arrasado 1.600 hectáreas

Vídeo | Unas 700 personas siguen evacuadas por el incendio de Pinofranqueado que ha arrasado 1.600 hectáreas

Carlos Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carolina León Carvajal

La Junta de Extremadura mantiene la declaración de la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), debido al incendio declarado en el término municipal de Pinofranqueado este pasado martes.

Unas 700 personas han sido evacuadas de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal, encontrándose parte de ellos alojados en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.

También ha tenido que ser desalojado El Cottolengo, centro benéfico que acoge a personas con discapacidad severa. Los 34 usuarios han sido trasladados al Centro Sociosanitario de Plasencia y al centro Hermanitas de los Pobres, informa el Ejecutivo regional.

Se estima que el fuego ha arrasado 1.600 hectáreas de pinar. En estos momentos se encuentran sobre el terreno 150 efectivos que han trabajado en su extinción durante toda la noche.

El dispositivo está formado por trece unidades de bomberos forestales, cuatro unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural más cinco técnicos de extinción.

Junto al Plan Infoex, se incorporarán durante la madrugada efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y seguirán medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), bomberos de la Diputación de Cáceres (SEPEI), Guardia Civil y personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCYL).

Reunión del Cecopi

A las 22.45 ha tenido lugar la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del plan Infocaex, presidida por Abel Bautista, director del plan y vicepresidente, consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, en la que se ha evaluado la situación y este miércoles, 19 de agosto, a las 10.00 horas será la segunda.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se encuentra instalado en la Cooperativa APIHURDES, en la localidad de Pinofranqueado.

Noticias relacionadas y más

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres, colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.

Fuente: El Periódico de Extremadura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DANA cambia el tiempo en Andalucía: bajan las temperaturas y llegan las tormentas, según la Aemet
  2. Terremoto en Granada, última hora en directo: réplicas, desalojos y tres heridos leves tras los 7 seísmos que han sacudido la provincia
  3. La Aemet pone fecha al cambio de tiempo en Andalucía: la DANA dejará lluvias y temperaturas más bajas
  4. La historia que investigan tras el tiroteo de Isla Cristina: 'Entre los gitanos, cuando uno ha matado al otro, las familias se van
  5. La guerra entre los Moriña y los Salazar deja tres muertos y desata la alarma por las armas de asalto en Huelva
  6. La Policía Nacional rescata a un bebé encerrado en un coche a 40 grados en Sevilla: los padres, detenidos, se fueron al supermercado
  7. Ropa, artesanía y decoración a un euro: así es el mercadillo de Sevilla que se ha convertido en uno de los más grandes de la provincia con 210 puestos repletos de 'chollos'
  8. Un terremoto de magnitud 4,8 vuelve a sacudir Granada: el epicentro ha sido esta vez en la zona de Gójar

Vídeo | Manuel Pellegrini vuelve a dirigir el entrenamiento del Betis y Bellerín regresa a dos días del debut en Liga contra la Real Sociedad

La Guardia Civil encuentra "las armas" utilizadas en el tiroteo de Isla Cristina en un ajuste de cuentas entre clanes

La Guardia Civil encuentra "las armas" utilizadas en el tiroteo de Isla Cristina en un ajuste de cuentas entre clanes

Rocío Chico 2026, en directo: horarios, traslado de la Virgen, cortes de tráfico y aparcamientos

Rocío Chico 2026, en directo: horarios, traslado de la Virgen, cortes de tráfico y aparcamientos

Irán evalúa atacar objetivos militares en Europa si Trump intensifica la guerra

Irán evalúa atacar objetivos militares en Europa si Trump intensifica la guerra

Manuel Manzano, veterinario: “Los gatos suelen elegir como persona favorita a la que se muestra un poco más distante”

Manuel Manzano, veterinario: “Los gatos suelen elegir como persona favorita a la que se muestra un poco más distante”

El mercadillo de Sevilla en el que conseguir ropa, calzado y complementos por apenas unos euros: más de 140 puestos con los mejores descuentos

El mercadillo de Sevilla en el que conseguir ropa, calzado y complementos por apenas unos euros: más de 140 puestos con los mejores descuentos

El Betis avanza por Troy Parrott: acuerdo alcanzado con el delantero irlandés y negociación final con el AZ Alkmaar

El Betis avanza por Troy Parrott: acuerdo alcanzado con el delantero irlandés y negociación final con el AZ Alkmaar

Seis nuevos terremotos en la Vega de Granada prolongan la actividad sísmica durante la noche

Seis nuevos terremotos en la Vega de Granada prolongan la actividad sísmica durante la noche
Tracking Pixel Contents