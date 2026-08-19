El incendio de Las Hurdes (Cáceres) deja 700 evacuados de diez alquerías y afronta la noche en nivel 2 de peligrosidad

Un año más, Las Hurdes vuelve a sufrir las consecuencias de un incendio forestal que ha mantenido una evolución frenética desde su activación a las 14:50 horas de este martes hasta última hora de la tarde. El fuego afronta la noche en nivel 2 de peligrosidad y con la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil (Infocaex) activada en la región, según ha confirmado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, tras la reunión que se ha llevado a cabo esta noche en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

A lo largo de la tarde, unas 700 personas han sido evacuadas de diez alquerías, seis ubicadas dentro del término municipal de Pinofranqueado y cuatro pertenecientes a Nuñomoral, debido a la proximidad de las llamas, situación por la cual se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las tareas de extinción. El operativo militar se compone de dos batallones de 50 efectivos cada uno, que trabajarán con drones y autobombas.

La zona que más preocupa de cara a esta noche es la parte que baja de Cerezal hacia Nuñomoral. "Es la más activa en este momento, más violenta, digamos, más virulenta" y será donde se concentren los trabajos nocturnos, según ha explicado Bautista.

Desalojadas diez alquerías y el Cottolengo de Las Hurdes

Los desalojos comenzaron sobre las 16.30 horas, cuando la Junta activó el Infocaex y ordenó la evacuación de la población de Avellanar. Más tarde, se sumaron Castillo, Horcajo, Erías, Cerezal, Robledo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa. Las personas desalojadas ascienden a 700 y han sido trasladadas a la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.

A última hora de la tarde, también se ordenó la evacuación de El Cottolengo de Las Hurdes, centro gestionado por las Hermanas Servidoras de Jesús que acoge a personas con discapacidad. Unos 38 usuarios de especial vulnerabilidad han sido desplazados hasta el centro sociosanitario de Plasencia

Bautista valora positivamente el dispositivo de evacuación, "que se ha podido hacer de manera preventiva, con antelación y de manera muy ordenada, donde todos los ciudadanos han respondido de manera ejemplar". El consejero no descarta nuevas evacuaciones, pero por el momento no se prevén.

Evolución frenética

El fuego se originó inicialmente a las 14:50 horas en la zona de la cuneta que conecta Robledo con Avellanar, según el primer avance ofrecido por Bautista, aunque todavía no se ha determinado con certeza el origen del fuego. De manera inmedita se desplegaron más de 35 intervinientes y se activó el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a las poblaciones cercanas.

En cuestión de una hora y media, la situación se elevó al nivel 2 de peligrosidad. Un nivel que se activa debido a la gravedad de la emergencia y cuando los medios de la comunidad no son suficientes. Por ello, unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la base de Torrejón de Ardoz, pertenecientes a la UME, se han desplazado hasta la zona del incendio.

El incendio ha permanecido fuera de capacidad de extinción durante buena parte de la tarde, concretamente, hasta las 21.00 horas, según ha explicado el vicepresidente. "Ha sido un incendio convectivo durante horas, que ha generado su propia meteorología, su propio viento, su propia temperatura" y que, por ello, "no se ha podido atacar durante las horas de la tarde", ha comunicado.

Infocaex de nivel 2

Como consecuencia, se elevó el Infocaex a situación operativa 2, un nivel que se activa cuando el incendio presenta una elevada complejidad, con una importante amenaza para la población, el medio ambiente, infraestructuras o bienes de especial valor, requiriendo una dirección y coordinación reforzadas entre todas las administraciones implicadas. Por ello, la dirección del Infocaex ordenó el despliegue de un Puesto de Mando Avanzado en Pinofranqueado para coordinar el operativo sobre el terreno.

A partir las 21.00, los efectivos han comenzado a trabajar en la cabeza del incendio, en la zona noreste, mientras que durante la tarde se había podido intervenir en momentos puntuales en los flancos oeste y este.

Las condiciones meteorológicas durante la madrugada pueden ofrecer una oportunidad para intensificar los trabajos. "La noche va a permitir determinadas ventanas de oportunidad en cuanto a la bajada de las temperaturas a partir de las 6-7 de la mañana y la subida de la humedad hasta un 85%", ha asegurado Bautista.

Unos 150 efectivos en la zona

Hasta 150 efectivos permacerán en la zona esta madrugada para continuar avanzando en las tareas de extinción. El dispositivo de emergencia se compone de trece unidades de bomberos forestales terrestres, cuatro agentes del Medio Natural y cinco técnicos de extinción, además de cuatro unidades de maquinaria pesada

Hasta última hora de la tarde, once helicópteros y seis aviones anfibios también han trabajado prestando apoyo a los bomberos desplegados sobre el terreno, pero una vez entrada la noche, los medios aéreos han tenido que retirarse. Junto al Plan Infoex y la UME, participan en las labores de extinción efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), bomberos de la Diputación de Cáceres y personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCYL).

Además, colaboran medios de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales en Pinofranqueado, patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Cruz Roja.

La previsión, según indica Bautista, es que durante la mañana del miércoles se incorporen 26 medios aéreos y que el dispositivo terrestre supere los 200 efectivos.

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres, colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.

Simultaneidad de incendios

Además del fuego en Pinofranqueado, Extremadura ha registrado durante esta jornada otros tres incendios. El más significativo de los tres se ha producdio en Cañamero. En el operativo han participado un total de 49 intervinientes, según la información facilitada por el Plan Infoex, que mantiene la situación en nivel 0 de peligrosidad al no encontrarse cerca de poblaciones ni carreteras. En concreto, se han movilizado cuatro unidades forestales terrestres y otras tres unidades helitransportadas, a las que se suman un agente del Medio Natural y dos técnicos de extinción.

El tercer fuego se ha producido en el término municipal de Montehermoso, cerca de la presa y como reactivación del que se produjo el lunes en esa misma zona. Ya entrada la noche, se ha declarado un cuarto incendio en Hoyos, a poco más de 40 kilómetros del activo en Pinofranqueado. Tanto a Montehermoso como a Hoyos se han desplazado medios del Infoex.

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Sin contar estos sucesos, la región acumula unas 5.500 hectáreas quemadas por incendios forestales desde el comienzo de la época de peligro alto, el pasado 1 de junio, hasta el 15 de agosto. En el balance aparece el de Casas de Millán como el episodio más grave de la campaña hasta ese momento, en un verano en el que también han sobresalido por su extensión los fuegos registrados en Jerez de los Caballeros y Herrera del Duque. La campaña de peligro alto permanecerá activa, salvo cambios motivados por las condiciones meteorológicas, hasta el 15 de octubre.

Fuente: El Periódico de Extremadura