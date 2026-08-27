Más de 40.000 personas mayores participan en talleres saludables en Andalucía

El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad. A los 65 años, una persona puede esperar vivir, de media, otros 21 años, lo que sitúa el envejecimiento saludable como una de las prioridades de la sociedad actual. Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” da respuesta a las necesidades de este grupo de población en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo.

Envejecer de forma saludable implica mucho más que cuidar la condición física. Mantener relaciones sociales, adquirir nuevos conocimientos, desarrollar intereses y participar en la comunidad son también elementos que contribuyen al bienestar durante esta etapa de la vida. Con este enfoque, las actividades del programa buscan ofrecer a las personas mayores herramientas para mantenerse activas, autónomas y conectadas con su entorno. Este curso, en Andalucía, 40.734 personas mayores participaron en las más de 1.630 actividades que impulsaron los 62 centros que tienen convenio con las administraciones. Las actividades se organizaron en cinco líneas de actuación orientadas a favorecer el bienestar físico y emocional de este colectivo.

Mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad . Estos talleres promueven la salud física y el bienestar y contribuyen a prevenir la fragilidad, estimulando de forma integral las áreas sensorial motora y cognitiva a fin de que las personas mayores sigan estando activas y teniendo hábitos de vida saludables, y contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Algunos de los que se han llevado a cabo el pasado curso fueron En forma, Entrena, Actívate, Bienestar en el vestir, Alimenta tu bienestar o – DOLOR + VIDA.

. Estos talleres promueven la salud física y el bienestar y contribuyen a prevenir la fragilidad, estimulando de forma integral las áreas sensorial motora y cognitiva a fin de que las personas mayores sigan estando activas y teniendo hábitos de vida saludables, y contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Algunos de los que se han llevado a cabo el pasado curso fueron En forma, Entrena, Actívate, Bienestar en el vestir, Alimenta tu bienestar o – DOLOR + VIDA. Fomento del desarrollo personal. Se trata de actividades orientadas a favorecer el crecimiento personal de las personas mayores, así como la reflexión y el empoderamiento para que puedan vivir de acuerdo con sus valores. Algunas de las que se han impartido son Vivir bien, sentirse mejor; Buen trato, cuestión de dignidad y de derecho o Vivir con sentido.

Se trata de actividades orientadas a favorecer el crecimiento personal de las personas mayores, así como la reflexión y el empoderamiento para que puedan vivir de acuerdo con sus valores. Algunas de las que se han impartido son Vivir bien, sentirse mejor; Buen trato, cuestión de dignidad y de derecho o Vivir con sentido. Mejora de las competencias digitales. Estos talleres tienen el objetivo de facilitar las herramientas y recursos necesarios para que las personas mayores puedan desenvolverse en el nuevo escenario digital y que se sientan partícipes. Algunos ejemplos son Comunícate en la red, Haz trámites por internet o Prepara tu salida o desplazamiento.

Estos talleres tienen el objetivo de facilitar las herramientas y recursos necesarios para que las personas mayores puedan desenvolverse en el nuevo escenario digital y que se sientan partícipes. Algunos ejemplos son Comunícate en la red, Haz trámites por internet o Prepara tu salida o desplazamiento. Participación social y comunitaria. Para esta línea de actuación se han desarrollado acciones solidarias en las que las personas mayores se pueden implicar transmitiendo y compartiendo su experiencia o ayudando a la integración social de los colectivos más vulnerables.

Para esta línea de actuación se han desarrollado acciones solidarias en las que las personas mayores se pueden implicar transmitiendo y compartiendo su experiencia o ayudando a la integración social de los colectivos más vulnerables. Creatividad y reflexión. Se han puesto en marcha talleres e iniciativas orientados a fomentar la imaginación, así como a favorecer la sensibilidad y la toma de conciencia sobre las propias habilidades para enriquecer su experiencia vital. Algunos de los ejemplos que se han realizado son el de Escritura poética, Escritura creativa, Escritura e interpretación periodística o Creación de pódcast.

Un envejecimiento saludable es uno de los retos de la sociedad actual / Cedida

Este curso además ha contado con una novedad, el Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo, para dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo y, a su vez, ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario, a través del voluntariado, en el que ya han participado más de 1.600 personas. Una de cada tres personas en Europa es víctima, en un momento u otro, de algún tipo de discriminación relacionada con la edad. David Velasco, director del programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa”, explica que “los centros son espacios relacionales donde generar nuevos vínculos, descubrir habilidades y potenciarlas, intercambiar experiencias, y mejorar los estados físico, emocional y mental. Nuestro objetivo es que las personas mayores sientan que, participando en las actividades, están nutriendo su sentido de vida”.

Talleres de autoformación online

Con el objetivo de llegar de forma inclusiva a todas las personas y disminuir la brecha digital, la Fundación ”la Caixa” dispone de una serie de talleres virtuales. Desde su inicio, más de 11.000 personas mayores de toda España se han inscrito en los talleres en esta modalidad, ya sea con el ordenador en casa o en las aulas informáticas de los centros de personas mayores. Estos cursos abordan temas como la alimentación saludable, el ejercicio, las rutinas para el bienestar o el uso de las aplicaciones tecnológicas y están destinados a todas las personas que desean seguir sumando experiencias a la vida a su ritmo.

Uno de los talleres dirigidos a personas mayores / Cedida

Además, siguiendo la línea de la digitalización, el programa lleva a cabo los minitalleres Aula abierta, con formaciones específicas dirigidas a las personas mayores voluntarias que prestan apoyo digital en los espacios del Aula abierta de los centros de personas mayores. Se ofrecen los conocimientos y recursos necesarios para que los voluntarios puedan acompañar a las personas que asisten a estos espacios y enseñarles a usar las aplicaciones digitales y a realizar las gestiones más habituales a través de internet.