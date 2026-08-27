Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoRivales Champions BetisCierre albergue MacarenaMejores sitios eclipse luna AndalucíaReparto menores Ceuta AndalucíaCambios baja trabajadoresNuevos parques infantiles de SevillaMujer fallecida trastero TrianaEntrevista Jorge MolinaCómo viajar Betis ChampionsLibertad para conductor Carmona
instagramlinkedin

Sorteos

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 27 de agosto de 2026

Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 27 de agosto de 2026

Sorteo de la Loteria Nacional.

Sorteo de la Loteria Nacional. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este jueves 27 de agosto y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número xxxxx; el segundo premio al xxxxx; los reintegros han sido los números x-x-x

Cómo se juega a la Lotería Nacional de los jueves

El sorteo de los jueves de la Lotería Nacional pone en juego seis series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 30 euros por billete, dividido en décimos de 3 euros. En total, se destina el 70% de la emisión a premios.

El reparto incluye un Primer Premio de 300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 60.000 euros por serie y un total de 2.463.000 premios, lo que convierte a este sorteo semanal en una de las citas más tradicionales y esperadas del calendario de la Lotería Nacional. Por ejemplo, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobraría 30.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibiría 6.000 euros.

Noticias relacionadas

Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo mapa de las líneas de Tussam que cambian de parada en septiembre en Sevilla por la llegada del tranvibús al centro
  2. Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"
  3. El eclipse de Luna llega a Andalucía: estos son los mejores lugares y horas para verlo
  4. La sevillana Savener se adjudica una de las mayores desaladoras del mundo: suministrará agua potable a casi tres millones de personas en Azerbaiyán
  5. Aviso a los béticos que vayan a La Cartuja: Santiponce habilita una nueva zona y advierte de multas por aparcar mal
  6. Luz verde para el gran centro de reparación de motores de Ryanair en el Puerto de Sevilla: 290 millones de inversión y casi un millar de empleos
  7. Los avispones orientales llegan también al Parque de María Luisa de Sevilla
  8. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo en Andalucía: las temperaturas subirán casi 10 grados en Sevilla

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 27 de agosto de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 27 de agosto de 2026

Al menos 49 muertos y 33 heridos en un nuevo episodio de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

Al menos 49 muertos y 33 heridos en un nuevo episodio de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

Cómo viajar para ver al Betis en la Champions: vuelos y conexiones para Múnich, Dortmund, Lille y Bratislava

Cómo viajar para ver al Betis en la Champions: vuelos y conexiones para Múnich, Dortmund, Lille y Bratislava

La crisis de Ceuta desata una bronca política entre los ayuntamientos andaluces

La crisis de Ceuta desata una bronca política entre los ayuntamientos andaluces

Ladrón de Guevara valora los rivales del Betis en la Champions League: "Somos capaces de absolutamente todo"

Ladrón de Guevara valora los rivales del Betis en la Champions League: "Somos capaces de absolutamente todo"

El Betis ya conoce a sus 8 rivales en la fase liga de la Champions League

El Betis ya conoce a sus 8 rivales en la fase liga de la Champions League

La Junta de Andalucía prohíbe el baño en cinco playas de Cádiz por riesgo para la salud de los bañistas

La Junta de Andalucía prohíbe el baño en cinco playas de Cádiz por riesgo para la salud de los bañistas

Retenciones en la autovía Jerez-Los Barrios por un accidente en Alcalá de los Gazules

Retenciones en la autovía Jerez-Los Barrios por un accidente en Alcalá de los Gazules
Tracking Pixel Contents