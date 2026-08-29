Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prohibido baño playas CádizIncendios AndalucíaPruebas tranvibúsTerremoto Granada hoy directoAlcázar de SevillaLevante - BetisAntonio MoralesToros en Canal SurPueblos CádizSevilla - Atlético de MadridRivales Champions BetisCierre albergue MacarenaIncendios AndalucíaProfesor FP premiadoCerveza Sevilla
instagramlinkedin

Sorteos

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 29 de agosto de 2026

Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 29 de agosto de 2026

Sorteo de la Loteria Nacional.

Sorteo de la Loteria Nacional. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este sábado 29 de agosto y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 91.770; el segundo premio al 56.470; los reintegros han sido los números 0, 5 y 4.

Cómo se juega a la Lotería Nacional de los sábados

El sorteo de los sábados de la Lotería Nacional es el más importante de la semana y cuenta con una emisión de diez series de 100.000 billetes cada una. Cada billete cuesta 60 euros y se divide en décimos de 6 euros. En total, se destina alrededor del 70% de la emisión a premios, lo que supone unos 42 millones de euros repartidos entre los participantes.

El reparto incluye un Primer Premio de 600.000 euros por serie y un Segundo Premio de 120.000 euros por serie, además de miles de premios menores. Así, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobra 60.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibe 12.000 euros. Algunos sábados se celebran sorteos especiales o extraordinarios —como el del Día del Padre, Vacaciones o Cruz Roja—, que reparten cantidades aún mayores.

Noticias relacionadas

Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las playas de Chipiona, El Puerto de Santa María y Rota cerradas por riesgos para la salud mantendrán la prohibición al baño todo el fin de semana
  2. Las cabañuelas de Jorge Rey anuncian un septiembre de frío y tormentas en Andalucía: su pronóstico coincide con la Aemet
  3. La Junta de Andalucía prohíbe el baño en cinco playas de Cádiz por riesgo para la salud de los bañistas
  4. Canal Sur TV retransmite este viernes la feria taurina de Almería con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado
  5. El tranvibús hasta el Duque iniciará el 28 de septiembre una fase de pruebas sin multas a los coches que accedan al centro
  6. Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"
  7. El nuevo reglamento de la UE sobre perros y gatos entra en vigor este domingo: qué cambia en Andalucía, donde el microchip es obligatorio desde 2005
  8. La ampliación de la Feria de Sevilla recibe 14 alegaciones: el Ayuntamiento revisa su proyecto con el objetivo de adjudicar la obra en octubre

La etapa 8 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 8 de la Vuelta a España 2026, en directo

Este es el calendario del Betis en Champions: debutará ante el Lille a domicilio y cerrará frente al Bayern también de visitante en enero

Este es el calendario del Betis en Champions: debutará ante el Lille a domicilio y cerrará frente al Bayern también de visitante en enero

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 29 de agosto de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 29 de agosto de 2026

Visita al Centro Europeo de Emergencias, el lugar desde el que la UE responde a las catástrofes: "Son cada vez más largas y frecuentes"

Visita al Centro Europeo de Emergencias, el lugar desde el que la UE responde a las catástrofes: "Son cada vez más largas y frecuentes"

Sevilla suma dos nuevas conexiones aéreas con A Coruña y Pamplona: fechas y todos los detalles

Sevilla suma dos nuevas conexiones aéreas con A Coruña y Pamplona: fechas y todos los detalles

Ceuta afronta un fin de semana sin movilizaciones tras varios días de protestas

Ceuta afronta un fin de semana sin movilizaciones tras varios días de protestas

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España
Tracking Pixel Contents