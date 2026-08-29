Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prohibido baño playas CádizIncendios AndalucíaPruebas tranvibúsTerremoto Granada hoy directoAlcázar de SevillaLevante - BetisAntonio MoralesToros en Canal SurPueblos CádizSevilla - Atlético de MadridRivales Champions BetisCierre albergue MacarenaIncendios AndalucíaProfesor FP premiadoCerveza Sevilla
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los medios logran contener el perímetro del incendio forestal de El Saler (Valencia)

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las playas de Chipiona, El Puerto de Santa María y Rota cerradas por riesgos para la salud mantendrán la prohibición al baño todo el fin de semana
  2. Las cabañuelas de Jorge Rey anuncian un septiembre de frío y tormentas en Andalucía: su pronóstico coincide con la Aemet
  3. La Junta de Andalucía prohíbe el baño en cinco playas de Cádiz por riesgo para la salud de los bañistas
  4. Canal Sur TV retransmite este viernes la feria taurina de Almería con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado
  5. El tranvibús hasta el Duque iniciará el 28 de septiembre una fase de pruebas sin multas a los coches que accedan al centro
  6. Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"
  7. La ampliación de la Feria de Sevilla recibe 14 alegaciones: el Ayuntamiento revisa su proyecto con el objetivo de adjudicar la obra en octubre
  8. El nuevo reglamento de la UE sobre perros y gatos entra en vigor este domingo: qué cambia en Andalucía, donde el microchip es obligatorio desde 2005

Noche de disparos y enfrentamientos en la capital de Níger

Noche de disparos y enfrentamientos en la capital de Níger

Rescatan a siete personas atrapadas en una atracción de la Feria de Almería

Rescatan a siete personas atrapadas en una atracción de la Feria de Almería

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

Toros en Canal Sur este fin de semana: horarios y dónde ver la final de novilladas en Villacarrillo y la corrida de Tarifa

Toros en Canal Sur este fin de semana: horarios y dónde ver la final de novilladas en Villacarrillo y la corrida de Tarifa

Directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

Un santuario de Fuerteventura ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar a más de 200 animales rescatados

Un santuario de Fuerteventura ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar a más de 200 animales rescatados
Tracking Pixel Contents