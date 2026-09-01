Joyas de oro y piedras preciosas desde 10 euros: Sanidad subasta 158 lotes de piezas procedentes del narcotráfico

Con precios de salida que arrancan desde los 10 euros, el Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), ha sacado a subasta pública electrónica 158 lotes de joyas de oro y piedras preciosas procedentes del narcotráfico y decomisados, cuyos beneficios serán reinvertidos en, entre otros, programas de prevención de toxicomanías y asistencia de drogodependientes.

Las piezas han salido a pujas, a través del portal especializado Escrapalia, "representando una excelente e inusual ventana de oportunidad tanto para particulares como para empresas de compraventa de oro, joyerías, talleres de manufactura e invención, así como inversores privados", ha señalado el Ministerio como recoge Europa Press.

Catálogo de bienes

Este catálogo de bienes, gestionado por el Fondo de Bienes Decomisados en Madrid, "destaca por una amplia variedad de piezas confeccionadas en su inmensa mayoría en oro de 18 quilates". Entre los lotes se encuentran pulseras con monedas, anillos tipo sello, cadenas, broches y pendientes, algunos de los cuales incorporan piedras preciosas como esmeraldas y diamantes.

"Esta colección constituye una oportunidad estratégica tanto para el reempleo directo en el mercado minorista de segunda mano como para el reaprovechamiento del metal precioso al peso como activo refugio", ha insistido Sanidad, que ha concretado que la citada subasta estará activa hasta el 17 de septiembre.

Pliego de condiciones

Para ello, se ha establecido un pliego de condiciones a disposición de los potenciales interesados, quienes para participar deberán registrarse en la plataforma y depositar una fianza de garantía de 1.000 euros.

La recaudación "se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados por las drogodependencias y el narcotráfico". Así, además de financiar los referidos programas de prevención de toxicomanías y asistencia de drogodependientes, también se sufragan los gastos de otros de inserción social y laboral de estas personas.

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"En los últimos años, aproximadamente el 60% de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 40% a la reducción de la oferta (persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras)", ha indicado este departamento ministerial, que ha concretado que "en 2025, se distribuyeron 28.650.000 euros procedentes del Fondo de Bienes Decomisados".

Fuente: El Periódico