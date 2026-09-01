La Policía Nacional advierte de la estafa de WhatsApp que empieza con una foto de visualización única

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia sobre una nueva modalidad de estafa que comienza con un gesto aparentemente inofensivo: abrir una fotografía recibida desde un número desconocido a través de WhatsApp.

El mensaje suele incluir una imagen de visualización única, es decir, una fotografía que solo puede abrirse una vez. Además, según explica la Policía, el contenido puede ser sensible o comprometedor, algo que los delincuentes aprovechan posteriormente para intentar intimidar a la víctima.

Una vez que los estafadores detectan que la fotografía ha sido abierta, envían un segundo mensaje asegurando que se han equivocado de destinatario. A partir de ahí, la situación puede cambiar rápidamente.

El delincuente puede llegar a acusar o amenazar a la persona que ha abierto la imagen, tratando de hacerle creer que se ha metido en un problema por haber visto ese contenido.

El objetivo: extorsionar a la víctima

La finalidad de este engaño es conseguir dinero. Los estafadores comienzan a exigir cantidades económicas bajo la amenaza de tomar supuestas represalias si la víctima no paga.

Se trata, por tanto, de una estrategia de extorsión basada en el miedo y la presión, cuyo objetivo es provocar que la persona actúe rápidamente sin comprobar si las amenazas tienen algún fundamento.

La recomendación de la Policía Nacional es clara: no responder a mensajes sospechosos procedentes de números desconocidos, aunque inicialmente puedan parecer inofensivos.

También aconseja bloquear inmediatamente al contacto y reportarlo en la propia aplicación si se detecta un comportamiento extraño o un intento de amenaza.

Noticias relacionadas

La Policía recuerda así la importancia de extremar las precauciones ante mensajes inesperados, especialmente cuando incluyen fotografías, enlaces o archivos enviados por personas que no figuran entre nuestros contactos.