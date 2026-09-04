Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VPO Cruz del CampoRécord temperatura SevillaDiego Llorente antes del Betis-Real MadridVacaciones Imserso en AndalucíaMorante de la Puebla vuelve a RondaCortes de tráfico TranvibúsJorge ReyAntonio Fernández Sevilla FCAlineación Betis - Real MadridTerremoto Granada hoy directoBomberos incendio AltadisMercado fichajes Sevilla
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Denuncian ante la Fiscalía "cánticos islamófobos" en las manifestaciones de apoyo a Ceuta

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha comprobado cómo parte de los mensajes fueron posteriormente reproducidos y amplificados a través de perfiles de distintas redes sociales

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta / Gabriel Luengas - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sevilla

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue las que considera "agresiones verbales de carácter racista e islamófobo" durante varias manifestaciones en apoyo a Ceuta celebradas en distintas ciudades españolas el pasado día 2.

Según ha informado este viernes la citada asociación en un comunicado, diversos medios de comunicación difundieron imágenes de estos actos en las que se observan insultos y expresiones dirigidas contra personas por razón de su religión y origen, concretamente contra la población musulmana.

La asociación ha comprobado cómo parte de estos mensajes fueron posteriormente reproducidos y amplificados a través de perfiles de distintas redes sociales.

Facua ha localizado y aportado a Fiscalía varios vídeos de las concentraciones celebradas en Barcelona, Madrid y Jaén con cánticos proferidos en las manifestaciones.

La asociación considera especialmente relevante que cánticos prácticamente idénticos fueron reproducidos en diferentes ciudades, a kilómetros de distancia y durante actos celebrados el mismo día.

Asimismo, resalta que en algunas de estas concentraciones también se pudieron ver banderas y pancartas con simbología nazi, fascista y franquista.

Facua considera que estos cánticos de carácter "racista e islamófobo" podrían ser constitutivos de delitos de odio y reclama que se investigue la posible responsabilidad de quienes los hubieran cometido, así como la de sus eventuales autores, cooperadores necesarios e inductores.

La asociación también pone el foco en la difusión de estos mensajes a través de internet y las redes sociales, y cree que los hechos presentan indicios suficientes para que la Fiscalía abra las investigaciones oportunas y determine quiénes pudieron participar en la comisión de posibles delitos.

Noticias relacionadas

Por ello, pide que investigue los hechos para confirmar la existencia de posibles infracciones penales e identificar a las personas responsables.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelven las obras al Puente del Centenario de Sevilla: se retoman los trabajos tras semanas de parón
  2. Aemet pone fecha al alivio del calor en Andalucía tras varios días con máximas de hasta 42 ºC
  3. Antonio Fernández, exadjunto a la dirección deportiva del Sevilla: 'Podría ser el mejor mercado de fichajes de los últimos años
  4. Sevilla se blinda este miércoles para la etapa de La Vuelta con más de 650 agentes repartidos en la provincia
  5. La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años
  6. De grandes albergues en la Macarena a microcentros en parques empresariales: Sevilla transforma su acogida para personas sin techo
  7. Jorge Rey avisa de un cambio de tiempo en Andalucía: “La semana que viene llegan lluvias al norte y un giro radical”
  8. Susana Díaz responde a las manifestaciones en toda Andalucía por la crisis de Ceuta: 'Hay que escucharles, se han cometido muchos errores

La ONU adopta una nueva cartografía mundial acorde con el tamaño real de los continentes

La ONU adopta una nueva cartografía mundial acorde con el tamaño real de los continentes

Cuatro municipios andaluces, entre los diez puntos con más calor de España este viernes

Cuatro municipios andaluces, entre los diez puntos con más calor de España este viernes

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Sánchez, a los jóvenes: "No necesito saber qué es farmear aura para saber que el alquiler es un problema"

Sánchez, a los jóvenes: "No necesito saber qué es farmear aura para saber que el alquiler es un problema"

Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 4 de septiembre de 2026

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 4 de septiembre de 2026

Cañas Altas será el primer bar del nuevo barrio de Palmas Altas: "Los vecinos dicen que nos van a poner una estatua"

Cañas Altas será el primer bar del nuevo barrio de Palmas Altas: "Los vecinos dicen que nos van a poner una estatua"

La Junta de Andalucía aplaude el preacuerdo entre Airbus y sindicatos tras la mediación del Gobierno: "Hay mucho en juego"

La Junta de Andalucía aplaude el preacuerdo entre Airbus y sindicatos tras la mediación del Gobierno: "Hay mucho en juego"
Tracking Pixel Contents