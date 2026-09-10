Cerca de 13.000 menores reciben apoyo para afrontar el nuevo curso en Andalucía

La vuelta a las aulas supone cada septiembre un importante esfuerzo económico para miles de familias. Para contribuir a que las dificultades económicas no condicionen el inicio del curso ni las oportunidades educativas de los menores, Fundación ”la Caixa” acompaña este curso 2026-2027 a cerca de 13.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Andalucía a través de su programa CaixaProinfancia.

El programa trabaja durante todo el curso escolar con menores de más de 7.600 familias andaluzas mediante una intervención que combina apoyo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre y talleres familiares. También incluye ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas, como la alimentación, la higiene infantil o el material escolar, además de productos específicos como gafas y audífonos.

Con el inicio del nuevo curso, este acompañamiento se refuerza con la entrega de kits de material escolar adaptados a las distintas etapas educativas —infantil, primaria y secundaria—. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a la edad de cada menor, con el objetivo de contribuir a aliviar el gasto de las familias y facilitar la vuelta a las aulas. En este sentido, Marc Simón, subdirector general de Social de Fundación ”la Caixa”, señala que “queremos que todos los niños y niñas puedan empezar el curso con los recursos y el acompañamiento que necesitan para aprender y desarrollarse. Ese apoyo desde la infancia es clave para romper el círculo de la pobreza y generar más oportunidades de futuro”.

En toda España, CaixaProinfancia acompaña a cerca de 67.000 niños y niñas / DAVID CAMPOS

La educación como herramienta contra la desigualdad

En España, uno de cada tres niños crece en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. En este contexto, CaixaProinfancia presta especial atención a factores que pueden condicionar el desarrollo de los menores, como las dificultades de aprendizaje, el malestar emocional o las carencias materiales.

El objetivo es que las circunstancias económicas de las familias no limiten las oportunidades educativas ni el desarrollo personal de niños, niñas y adolescentes. Los resultados del programa reflejan el impacto de este acompañamiento: el 84,7 % de sus participantes obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria.

En toda España, CaixaProinfancia acompaña a cerca de 67.000 niños y niñas a través de una red de 475 entidades sociales que trabajan junto a centros educativos y administraciones públicas. El programa está presente en 155 municipios y, desde su puesta en marcha en 2007, ha acompañado a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Fundación ”la Caixa” impulsa además otras iniciativas dirigidas a reducir las desigualdades desde la infancia. En 2026, la entidad habrá destinado más de 700 millones de euros a programas de transformación social para atender las necesidades más urgentes.