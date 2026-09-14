Detenido el presunto autor del atropello mortal de Guillena tras darse a la fuga

La Policía Local de Guillena ha detenido al presunto autor del atropello mortal ocurrido durante la madrugada de este lunes en esta localidad sevillana. El conductor se dio inicialmente a la fuga, aunque posteriormente se entregó a los agentes antes incluso de que pudieran acceder a su vivienda, a la espera de contar con la correspondiente autorización judicial.

Según ha informado el Ayuntamiento de Guillena, tras el atropello el conductor se bajó del vehículo para comprobar el estado del hombre que había quedado tendido en el suelo tras el impacto. Sin embargo, volvió a subir al coche y huyó en dirección al embalse del Gérgal, según los testigos presenciales.

El hombre fue finalmente detenido y trasladado al juzgado a las 15.30 horas. En función de los resultados de las analíticas toxicológicas, podría enfrentarse a delitos de homicidio por imprudencia grave y abandono del deber de socorro.

La investigación también contempla las posibles responsabilidades derivadas del “evidente exceso de velocidad” y de la invasión del carril contrario en el acceso desde la avenida Alcalde Justo Padilla Burgos hacia la calle María de Molina, según el Consistorio.

La víctima fue trasladada al centro de salud de Guillena, aunque los sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento. Tras preservar las pruebas necesarias para la investigación, el vehículo implicado fue retirado mediante una grúa.

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El Ayuntamiento de Guillena ha trasladado sus condolencias a la familia del vecino fallecido y ha agradecido tanto la colaboración de los vecinos como la actuación de la Policía Local, a la espera de que se determine judicialmente la responsabilidad por el siniestro.