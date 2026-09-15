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Prisión sin fianza para el detenido por el atropello mortal de Guillena tras darse a la fuga

El juez le atribuye inicialmente delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad vial y abandono del lugar del accidente

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil. Imagen de archivo.

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil. Imagen de archivo. / GC - Archivo

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El Correo

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SEVILLA

La jueza de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor detenido por el atropello mortal ocurrido en Guillena y su posterior fuga.

La decisión se tomó este lunes a petición de la Fiscalía, después de que el arrestado prestara declaración en sede judicial. Inicialmente, se le atribuyen un presunto delito de homicidio imprudente, un delito contra la seguridad vial por circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes y un delito relacionado con el abandono del lugar de los hechos sin prestar auxilio a la víctima.

El suceso ocurrió durante la mañana de este lunes en la localidad sevillana de Guillena. Según informó el Ayuntamiento, tras producirse el atropello el conductor se bajó del vehículo para comprobar el estado del hombre que había quedado tendido en el suelo tras el impacto. Sin embargo, posteriormente volvió a subir al coche y huyó en dirección al embalse del Gérgal.

La Policía Local de Guillena logró detener al presunto autor, que se entregó a los agentes antes incluso de que pudieran acceder a su vivienda, a la espera de la correspondiente autorización judicial.

Según los primeros datos de la investigación, el atropello se produjo por un “evidente exceso de velocidad” y una invasión del carril contrario en el acceso desde la avenida Alcalde Justo Padilla Burgos hacia la calle María de Molina, circunstancias que serán analizadas durante el procedimiento.

La víctima fue trasladada al centro de salud de Guillena, aunque los sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento. Tras preservar las pruebas necesarias, el vehículo implicado fue retirado mediante una grúa.

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El Ayuntamiento de Guillena ha trasladado sus condolencias a la familia del vecino fallecido y ha agradecido la colaboración vecinal y la actuación de la Policía Local, a la espera de que la investigación judicial determine las responsabilidades definitivas.

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