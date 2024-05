Los gobiernos central y autonómico son los que fijan los festivos y puentes en todas las comunidades autónomas, así como de las ciudades autónomas para 2024. Durante el año, habrá 14 festivos a nivel nacional. De esos días no lectivos, nueve de ellos son fiestas nacionales "no sustituibles" a no ser que caigan en domingo, lo que implica que son comunes en toda España. Se trata del 1 de enero, del Viernes Santo, del 1 de mayo, del 15 de agosto, del 12 de octubre, del 1 de noviembre, del 6 de diciembre, del 8 de diciembre y del 25 de diciembre. Dado que el 8 de diciembre será domingo, cada comunidad autónoma ha trasladado la fiesta a otro día para adaptarla a su calendario.

Andalucía, a su vez, cuenta con tres festivos que se aplican en toda la comunidad: son el 6 de enero, el 28 de febrero, Día de Andalucía, y el jueves Santo, el 28 de marzo. Los municipios también cuentan con festivos propios aprobados en el pleno de cada Ayuntamiento. Para Sevilla esos festivos son dos: el miércoles de Feria, el 17 de abril, y el jueves 30 de mayo, por la festividad del Corpus. ¿Cuáles son los festivos nacionales en España 2024? 1 de enero (lunes): Año Nuevo 29 de marzo (viernes): Viernes Santo 1 de mayo (miércoles): Fiesta del Trabajo 15 de agosto (jueves): Festividad de Asunción de la Virgen 12 de octubre (sábado): Fiesta Nacional de España 1 de noviembre (viernes): Fiesta de Todos los Santos 6 de diciembre (viernes): Día de la Constitución Española 9 de diciembre (lunes): La festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de España (8 de diciembre), pasa al día siguiente por caer en domingo 25 de diciembre (miércoles): Natividad del Señor Fiestas y puentes en Andalucía en 2024: así es el calendario laboral ¿Qué días son festivos autonómicos en Andalucía? 6 de enero (sábado): Epifanía del Señor 28 de febrero (miércoles): Día de Andalucía 28 de marzo (jueves): Jueves Santo ¿Cuáles son los festivos locales de Sevilla 2024? Miércoles 17 de abril - Feria de Abril Jueves 30 de mayo - Corpus Christi