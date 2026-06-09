Los II Premios Woman Andalucía coronan una noche de talento, emoción y acento andaluz

Por segundo año consecutivo, los Premios Woman Andalucía se convirtieron en la celebración de referencia del talento y la inspiración con identidad andaluza, así como una fiesta de encuentros, color y discursos emotivos que dejaron una palmarés brillante, de personas y entidades extraordinarias del mundo de la moda, la cultura, la belleza y el lifestyle.

Precedida por una alfombra roja luminosa, que contó con exquisitos guiños flamencos, la gala organizada por la revista Woman, del grupo Prensa Ibérica, volvió a subrayar el peso de proyectos y emprendedores que han logrado trascender y traspasar fronteras para convertirse en ejemplo de creatividad y visión.

En el entorno mágico del Gran Hotel Miramar Málaga, frente a la bahía de Málaga, la gala dio comienzo a las 20.00 horas bajo la batuta de la periodista y locutora malagueña Cecilia Bermejo que explicó el simbolismo de los galardones, unos trofeos diseñados y realizados a mano por la artista Gema Calderón. Hechos con hierro forjado, representaban fortaleza. La suma de unas delicadas flores de porcelana hacían alusión a la sutileza y la belleza de las premiadas.

Entrada Hotel Miramar de Málaga. / D.R.

"Esta noche celebramos mucho más que unos premios: celebramos el talento, la creatividad, el liderazgo y la fuerza transformadora de mujeres que hacen avanzar en la sociedad", avanzó Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica.

Ocho premiadas subieron al escenario para recoger su galardón.

Estas fueron las premiadas:

PASTORA SOLER: Premio Cantante Woman Andalucía

La artista, nacida en Coria del Río (Sevilla), es una de las cantantes más poderosas y premiadas de nuestra música. Su premio homenajeaba sus tres décadas en los escenarios y su indudable conexión con los fans.

"Se tiene que ser fiel a lo que uno siente, y como mujer cuesta mucho pero se puede

Al recoger su galardón de manos Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, dejó una consigna valiosa y empoderada: "Se tiene que ser fiel a lo que uno siente, y como mujer cuesta mucho pero se puede".

La diseñadora jerezana desafió obstáculos y en plena pandemia creó The IQ Collection, la firma de moda especializada en invitadas cuyos modelos han elegido muchas de las mujeres que encabezan (junto a ella) las listas de las más elegantes. Su estilo, que bebe de la tradición pero es profundamente contemporáneo, enamora a amantes de la moda de todas las edades.

Por todo ello recibió él el Premio Diseñadora de los Premios Woman Andalucía 2026 de manos de Mayka Sánchez, directora de la revista Woman.

JULIETA BRAND: Premio Proyección Woman Andalucía

Graduada en Recursos Humanos, doce años en la Cámara de Comercio de Málaga y madre de dos hijas, Maryam Blanes, el alma detrás de Julieta Brand es una de las voces más interesantes de la moda slow fashion en España. Su atelier está en la Plaza de la Constitución de Málaga, en el edificio donde se ubicaba el clásico Café Central, un lugar donde, como ella misma reconoce, ocurre todo en la ciudad. Difícil encontrar un emplazamiento más simbólico para una marca que habla de Málaga en cada costura.

Que Woman haya puesto el foco en Málaga es apostar por nuestra cultura y nuestra riqueza

"Que Woman haya puesto el foco en Málaga me hace ilusión porque es apostar por nuestra cultura y nuestra riqueza. Es por nuestra ciudad", expresó, emocionada, al recoger su galardón, que le entregaron Juan Ramón Gil, director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía y Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga

SARA BARAS: Premio Arte Woman Andalucía

Ha hecho del flamenco un lenguaje universal. Convertida en una de las grandes embajadoras del flamenco contemporáneo, ha llevado el arte andaluz a los escenarios más prestigiosos del mundo sin renunciar nunca a sus raíces gaditanas. Su trayectoria es la historia de una mujer que ha hecho de la excelencia, la disciplina y la pasión su lenguaje universal.

El flamenco en un arte potente y grande que no entiende de fronteras, no tiene pasaporte y va directo al corazón

"El flamenco es un arte potente y grande que no entiende de fronteras, no tiene pasaporte y va directo al corazón. La cultura es la manera más bonita que tenemos de sentir las emociones", declaró Sara Baras al recoger su premio, que le fue entregado por Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica y Zahara Al Hadi, especialista en promoción turística en Experience Omán.

LORENA DURÁN: Premio Modelo Woman Andalucía

El discurso de la modelo sevillana Lorena Durán es necesario no solo para las jóvenes que quieran ser modelos, es un mensaje que todos deberíamos escuchar. Es la responsable de haber abierto camino como una de las primeras modelos españolas de talla no normativa en trabajar para Victoria’s Secret. En este tiempo se ha convertido en uno de los rostros más visibles de una moda que empieza —aunque todavía con resistencias— a mirar más allá de la talla 36.

Le entregaron su premio Ainhoa Moll, directora editorial y adjunta a la presidencia de Prensa Ibérica, y Natalia Sagales, directora de marketing de Honda España.

VERÓNICA DÍAZ: Premio Talent Woman Andalucía

Más conocida en redes como JustCoco, la 'influencer' malagueña lleva años derrochando cercanía y autenticidad a través de la pantalla. Poco se imaginaba en sus inicios que el pseudónimo con el que empezó esta aventura se convertiría en un perfil con miles y miles de seguidores en todas las plataformas. Siempre cercana, dulce y muy agradecida, además de compartir contenido de moda, belleza y estilo de vida, Vero, como le llaman en su entorno, ha creado una preciosa familia numerosa junto al escritor Javier Castillo.

La creadora de contenido recibió su premio de Andres Sánchez, director general en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía de Prensa Ibérica, y Myriam Yébenes, CEO del Grupo Maribel Yébenes.

ESCUELA ANTONIO ELOY: Premio Académico Woman Andalucía

Al frente de Antonio-Eloy, la academia familiar especializada en peluquería, barbería, estética, maquillaje y uñas fundada en 1967, el malagueño Eloy Moreno ha convertido la formación en una auténtica vocación. Bajo su dirección, el centro se ha consolidado como una referencia nacional en la enseñanza de las profesiones vinculadas a la belleza y el bienestar.

Le hizo entrega de su premio Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

MIABRIL: Premio Tradición Woman Andalucía

En un sector donde las tendencias cambian cada temporada, la firma Miabril ha encontrado su espacio apostando precisamente por lo contrario: la permanencia de la tradición. Fundada por la diseñadora sevillana Lourdes Montes junto a Rocío Terry, la marca se ha consolidado en los últimos años como una de las referencias de la moda flamenca contemporánea gracias a una propuesta basada en la artesanía, la calidad de los tejidos y la reinterpretación de los códigos clásicos del traje regional andaluz.

Lourdes Montes y Rocío Terry recibieron su premio, sonrientes, de Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de Woman, y Carolina España, Consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía. A continuación destacaron la importancia que tiene para ellas preservar la tradición en el traje de gitana, una premisa que sigue su marca y las identifica.

Música y ajoblanco malagueño

La gala estuvo amenizado por la actuación musical de Rocío Soto, una de las voces emergentes amante de la música de raíces más interesantes del ultimo lustro y miembro de una gran estirpe de artistas (es hija de José Manuel Soto). La joven interpretó una versión emocionante de la canción 'El sitio de mi recreo', de Antonio Vega, y 'Tú serás mi amanecer', de Siempre así.

La fiesta concluyó con un cóctel a cargo del propio Hotel Miramar Málaga que incluyó platos tradicionales con un twist contemporáneo como ajoblanco malagueño con uvas o gazpacho de fresas con hierbabuena. ¡Deliciosos!

Agradecimientos

Son muchos los nombres a los que hay que agradecer el éxito de estos II Premios Woman Andalucía. El acto contó con el patrocinio de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Málaga –Málaga de Moda– Talento Original, Ayuntamiento de Málaga, Turismo de Omán, HONDA, Maribel Yébenes y Mariana Arocha, Alta Estética Dental.

Gracias a todos y enhorabuena a las premiadas.