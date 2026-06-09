Inés Domecq, Premio Diseñadora en los II Premios Woman Andalucía: de prescriptora de estilo a creadora de una de las firmas de moda más deseadas en España

Su proyecto empresarial, IQ Collection, acaparó los titulares de los medios hace cinco años. ¿El motivo? El mono blanco de volantes alados con el que la reina Letizia inauguró Fitur 2021 y que, tras la aparición luminosa de la esposa de Felipe VI, se agotó en cuestión de segundos. Desde entonces, esa marca que Inés Domecq (Jerez de la Frontera, 1982) había fundado poco antes, en plena pandemia, junto a Virginia Pozo (creadora de la marca Coosy), y que actualmente conduce en solitario, se ha convertido en favorita de las mujeres más elegantes del país (entre sus fans figuran desde Sofía Palazuelo, a Manuela Villena, Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Cayetana Rivera, o María G de Jaime) así como en referencia de un estilo impecable, estructurado y contemporáneo pero enraizado en las raíces.

Inés Domecq ha traslado su estilo impecable a su proyecto empresarial, IQ Collection / Gtres

Antes, esta jerezana discreta, de medidas infinitas y sonrisa breve y tímida ya había mostrado su intuición con varias colecciones cápsula para Coosy mientras brillaba invariablemente en las listas de las mejor vestidas y prescribía prendas exquisitas de ese lujo accesible que luego vertebraría su marca.

El espíritu de su Jerez natal y de Andalucía, ha revelado en distintas entrevistas, se encuentra en sus diseños a través del "compás, el arte y la mezcla de tradición y alegría". A veces, no de forma obvia y entremezclado con un riesgo controlado de mangas y líneas arquitectónicas, giros teatrales, hombreras soberbias y complementos inesperados.

Ines Domecq en el 'backstage' de su desfile en Madrid / IQ Runway

"Hace cinco años nació IQ Collection con una idea clara: crear moda con identidad", explicaba la diseñadora en 2025, con motivo del quinto aniversario de su marca, que celebró con un desfile ante un front row protagonizado por Isabel Preysler, Victoria Federica, Isabelle Junot, Ana Rosa Quintana, Irene Urdangarin, Carolina Adriana Herrera o Ana Botella.

Hija del empresario tonelero Huberto Domecq Ybarra, relacionado con el mundo de las bodegas jerezanas, y de María Jesús Fernández Govant, estudió Marketing en el CIS (Center for International Studies) en Madrid. Una vez terminados los estudios, dio sus primeros pasos en el mundo laboral en el ámbito de la organización de eventos antes de dirigir sus pasos definitivamente a la moda, su gran vocación.

Boda de Inés Domecq y Javier Martínez de Irujo en septiembre de 2008 / Gtres

En 2008 se casó con Javier Martínez de Irujo Hohenlohe‑Langenburg, marqués de Almenara y nieto de la duquesa de Alba, con quien tiene dos hijos: Sol, de 15 años, y Alfonso, de 13. "Estoy muy orgullosa de pertenecer a una familia con tanta historia pero todo lo conseguido hasta ahora es fruto del trabajo, la constancia y el sacrificio de todo el equipo", subraya cuando se le pregunta si su título de marquesa consorte le ha podido abrir puertas.

El pasado mes de febrero presentaba su colección más internacional con una una serie de prendas de inspiración 'Bridgerton': "La moda tiene que ser divertida, no pasa nada por salirse de lo establecido", afirmó.

Premios Woman Andalucía 2026

Tras el éxito de los primeros Premios Woman Andalucía, celebrados en Sevilla en julio de 2025, el grupo Prensa Ibérica vuelve a poner el foco sobre talento andaluz con una nueva edición, que en esta ocasión tendrá lugar el 9 de junio en Málaga, concretamente en el Gran Hotel Miramar, y que contará con un total de ocho galardonados cuyas trayectorias destacan en diferentes ámbitos.

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Así, junto a la ya mencionada Inés Domecq y su Premio Diseñadora, Pastora Soler recibe el Premio Cantante y la bailaora Sara Baras se lleva el Premio Arte, porque si hay alguien que ha elevado el flamenco a otra dimensión, es ella. Lourdes Montes y Rocío Terry, fundadoras de Miabril, recogen el Premio Tradición por una firma flamenca que lleva años demostrando que lo nuestro también puede ser moderno y global. Por su parte, la top Lorena Durán suma el Premio Modelo a una carrera que ha puesto a Andalucía en las pasarelas del mundo y la 'influencer' Verónica Díazse hace con el Premio Talent por demostrar que la naturalidad también es necesaria en las redes sociales. Completan el listado Maryam Blanes, fundadora de la enseña Julieta Brand, que recibe el Premio Proyección; y Antonio Eloy, que se lleva el Premio Académico.