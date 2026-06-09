Premio Talent
Verónica Díaz, Premio Talent en los II Premios Woman Andalucía: el éxito de la naturalidad en las redes sociales
Más conocida en redes como JustCoco, la 'influencer' malagueña lleva años derrochando cercanía y autenticidad a través de la pantalla.
Silvia Vázquez
Cuando Verónica Díaz (Málaga, 1989) abrió un blog para dar rienda suelta a su pasión por la moda y quitarse la espinita de no haber estudiado Periodismo, no podía ni imaginarse que JustCoco, el pseudónimo con el que empezó esta aventura, se convertiría en un perfil con miles y miles de seguidores en todas las plataformas que, entre muchos otros éxitos, hoy le llevaría a recoger el Premio Talent de la II edición de los Premios Woman Andalucía, unos galardones organizados por esta revista para celebrar el talento andaluz en todas sus versiones.
Siempre cercana, dulce y muy agradecida, además de compartir contenido de moda, belleza y estilo de vida, Vero, como le llaman en su entorno, ha creado una preciosa familia numerosa junto al escritor Javier Castillo, uno de los autores más populares de nuestro país ('El día que se perdió la cordura', 'La chica de nieve', 'El cuco de cristal'...) y quien también nos acompañará en la ceremonia de entrega de estos premios este 9 de junio en Málaga.
La relación de la 'influencer' con la revista Woman viene de lejos: además de concedernos algunas de las primeras entrevistas de su carrera, su marca Crvsh diseñó unas botellas exclusivas como regalo para nuestras lectoras de la edición impresa y hace justo un año protagonizó una portada digital para Woman.es. Ahora que viajamos hasta Málaga, donde nació y vive junto a su marido, sus tres hijos y su perrito, Verónica Díaz no podía faltar en nuestra convocatoria de premiadas. ¡Enhorabuena!
Premios Woman Andalucía 2026
Tras el éxito de los primeros Premios Woman Andalucía, celebrados en Sevilla en julio de 2025, el grupo Prensa Ibérica vuelve a poner el foco sobre talento andaluz con una nueva edición, que en esta ocasión tendrá lugar en el Gran Hotel Miramar de Málaga y que contará con un total de ocho galardonados cuyas trayectorias destacan en diferentes ámbitos.
Así, junto a la ya mencionada Verónica Díaz y su Premio Talent, Pastora Soler recibe el Premio Cantante y la bailaora Sara Baras se lleva el Premio Arte, porque si hay alguien que ha elevado el flamenco a otra dimensión, es ella. Lourdes Montes y Rocío Terry, fundadoras de Miabril, recogen el Premio Tradición por una firma flamenca que lleva años demostrando que lo nuestro también puede ser moderno y global. Por su parte, la top Lorena Durán suma el Premio Modelo a una carrera que ha puesto a Andalucía en las pasarelas del mundo y la aristócrata Inés Domecq recibe el Premio Diseñadora por su marca The IQ Collection, su apuesta personal por una moda con identidad. Completan el listado Maryam Blanes, fundadora de la enseña Julieta Brand, que recibe el Premio Proyección; y Antonio Eloy, que se lleva el Premio Académico.
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