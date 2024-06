Vecinos de Los Remedios sofocan las llamas de un coche incendiado

Un grupo de vecinos de Los Remedios tuvieron que sofocar las llamas de un coche incendiado el pasado sábado, hasta la llegada de los Bomberos de Sevilla. Según ha confirmado Emergencias 112, los mismos vecinos salieron con extintores al ver las llamas y dieron el aviso a los servicios de emergencias, controlando las llamas mientras llegaban los efectivos antiincendios.

Eso no impidió que una inmensa humareda se extendiera por toda la calle Prudencia, donde se originó el fuego. En el lugar también se personaron agentes de la Policía Local, confirmando que, pese a lo aparatoso del incendio, no hubo heridos y no hubo que avisar a los servicios sanitarios. Según los testigos, el coche tenía un cristal roto y quedó totalmente calcinado.

También en la barriada de Los Remedios, durante la noche del domingo, salió ardiendo un segundo vehículo, en esta ocasión tras arder el contenedor de papel y cartón junto al que estaba aparcado.

Así han quedado el contenedor y el coche incendiados en Los Remedios / FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

Fuentes del servicio unificado de Emergencias 112 de Andalucía han informado de que pasadas las 21:20 horas, los servicios de urgencia recibían más de 20 llamadas de vecinos de Los Remedios alertando de un incendio declarado en un contenedor de papel y cartón.

El citado incendio se originó en el tramo de la calle Niebla correspondiente al número 76, donde las llamas han calcinado dicho contenedor y además a un vehículo estacionado junto al mismo.

Además de estos dos vehículos en Los Remedios, cerca del canal de Torreblanca, concretamente en la calle Periodista Eduardo Chinarro Díaz, también resultó calcinado otro vehículo que de nuevo requirió nla actuación de lso Bomberos de Sevilla.