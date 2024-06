El CSIF avisa de que puede haber noches sin policías en Sevilla este verano

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha hecho recuento de los "impagos" por horas extra que el Ayuntamiento de Sevilla adeuda a estos profesionales, algunos de los cuales se remontan dos años atrás --2022--, y prevé eventos y noches en verano sin agentes si el Consistorio "no refuerza servicios".

Como ha explicado el delegado de CSIF, Santiago Raposo, a día de hoy, el Consistorio "debe aún horas extra de la final de la Liga europea, celebrada el 18 de mayo de 2022", según ha recogido la organización sindical en una nota de prensa.

También deben, a toda la plantilla y desde marzo de 2023, "las dietas por las asistencias a juicios fuera de la jornada laboral". En verano de dicho año 2023 entraron como policías en Sevilla "compañeros que venían de otras plantillas, con su antigüedad reconocida, y todavía no les están pagando los trienios", han denunciado.

Asimismo, señalan que los "impagos" corresponden también al concepto de nocturnidad a los policías que reforzaron las noches el año pasado, desde el mes de julio a noviembre. "Al 66% de la plantilla le deben el plan de productividad de las últimas Navidades. Ya en el presente año, el Ayuntamiento tampoco ha pagado el servicio de Maratón, así como ninguno de los servicios extraordinarios realizados en 2024, incluido la Semana Santa y la Feria", añaden.

El responsable sindical de CSIF ha afirmado que esta situación está provocando que “cada vez haya más policías que no quieran venir a trabajar esos servicios extraordinarios”, por lo que ya hay eventos “que ya cuesta trabajo cubrirlos”. “Si seguimos así este verano, con parte de la plantilla de vacaciones, algunos fines de semana podremos ver algún evento sin policías, si no se refuerzan los servicios”, ha subrayado.

Sin policías por las noches de verano

Por otro lado, CSIF denuncia que, desde hace varios años, falta personal en la Unidad de Intervención Nocturna y cada vez hay menos patrulleros de la Policía Local en el turno de noche. "A día de hoy, hay una media de cinco o seis coches por noche, totalmente insuficientes para una ciudad como Sevilla. Ya en esta época del año son muchos los servicios que entran por el 092", ha asegurado

Raposo manifiesta asimismo la preocupación de la Policía Local por la seguridad de todos los profesionales, “al haber tan pocos coches trabajando, la integridad física de los policías corre peligro”.

El año pasado, la época estival se reforzó con policías que, de forma voluntaria, trabajaron cinco meses de noche, “pero el ayuntamiento aún no les ha abonado la nocturnidad”. La Jefatura ha pedido una modificación de la actual RPT para poder incluir a más policías en el turno de noche, pero el Ayuntamiento “tiene una lenta burocracia”; a día de hoy, “no hay nada de nada, por lo que este verano, posiblemente, si el Ayuntamiento no hace nada, no habrá policías locales en el turno de noche, de lunes a viernes”.

Contratos sin renovar

CSIF denuncia igualmente que sigue sin existir personal propio del Ayuntamiento, ni de empresa privada contratada, que retire los animales abandonados o perdidos de la vía pública. Desde la Jefatura de la Policía Local “se ha ordenado que no se trasladen los animales en los patrulleros, ni se dejen en sedes policiales, hasta que el zoosanitario tenga personal y los retire”.

Cabe destacar que el 1 de junio finalizó el contrato con la empresa de vigilancia privada que realizaba servicio de vigilancia y custodia de la sede de Turismo, en el Paseo Marqués del Contadero, lo que ha provocado que la Policía Local tenga que asumir esa vigilancia, en las horas en la que está cerrado, “detrayendo para este servicio policías de la vía pública; somos pocos y encima también tenemos que cubrir esta sede porque el Ayuntamiento no ha renovado el contrato”.

Respecto a la falta de instalaciones dignas, CSIF ha denunciado que los agentes adscritos al distrito Casco Antiguo tienen que andar dos kilómetros para recoger sus patrulleros, desde de la sede policial, pese al incremento de temperaturas que deparará el verano. La "falta" de recursos llega igualmente hasta el vestuario de los agentes. En marzo de 2023 fue la última vez que se dieron uniformes, “después de más de tres años sin aportarlos, cuando le ley obliga a obtener ropa cada año; afrontamos el verano sólo con dos polos de manga corta y un pantalón de verano”.

En definitiva, para CSIF “todo sigue igual” tras el primer año de José Luis Sanz al frente de la Alcaldía.