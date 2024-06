La madre del desaparecido en Tenerife: "No quiero su cadáver en una bolsa"

La preocupada familia de Jay Slater cree que el adolescente desaparecido en Tenerife puede haber sido captado por cámaras de seguridad diez horas después de haber sido visto por última vez en la isla. Su madre, Debbie Duncan, desesperada, criticó a los teóricos de la conspiración y suplicó: "Realmente espero no tener que llevar a mi hijo a casa en una bolsa para cadáveres."

Jay hizo una última llamada desesperada a su amiga Lucy Law el lunes pasado para decirle que estaba perdido en medio de la nada, que su teléfono estaba a punto de quedarse sin batería y que necesitaba agua. La noche anterior, había asistido a una rave con sus amigos Lucy y Brad, pero dejó el club con dos hombres que conoció esa noche.

El joven británico de Lancashire volvió con ellos a su Airbnb en una zona montañosa cerca del pueblo de Masca. Después de dejar el alojamiento, Jay perdió el autobús a casa el lunes por la mañana y se enfrentó a una caminata de 10 horas. Desde entonces, no se le ha visto ni oído, y los equipos de rescate no han tenido éxito en la búsqueda, que ya entra en su octavo día.

Sin embargo, la familia de Jay cree que puede haber habido un avistamiento de él en el pueblo de Santiago del Teide, cerca del desolado parque Rural de Teno, donde se detectó por última vez la señal de su teléfono. Imágenes borrosas muestran a una figura caminando cerca de una iglesia, a unos 7 km del pueblo de Masca, de donde Jay desapareció hace una semana.

Sus seres queridos han compartido una captura borrosa de una figura misteriosa alrededor de las 18.00 horas del día en que Jay desapareció, que dicen tiene un parecido con Jay. Han estado compartiéndola con la esperanza de que sea él, aunque la policía aún no ha confirmado que sea un avistamiento potencial, según ha publicado el medio The Mirror.

La madre de Jay dijo que un hombre se presentó diciendo que vio a alguien que coincidía con la descripción de su hijo sentado en un banco con dos hombres en la misma área. Una fuente cercana a la familia dijo al Daily Mail que "parece él y ciertamente tiene la forma de un hombre, pero no lo sabemos. Fue tomada cerca de la iglesia donde un testigo dice que lo vio, así que tenemos que seguir esperando."

Captura borroso del que podría ser el desaparecido Jay Slater. / LP / DLP

"Solo quiero a mi hijo de vuelta"

Warren Slater, el padre de Jay, dijo que "solo quiero a mi hijo de vuelta" mientras supervisaba el área de búsqueda con su otro hijo Zak. Afirmó que la desaparición de su hijo "no tiene sentido" mientras colocaba carteles de desaparecido en el pueblo de Santiago del Teide y compartía la imagen de CCTV.

El progenitor lamentó al Manchester Evening News que "al principio parecía que era un chico que se había perdido caminando o que podría haber caído. Pero no tiene sentido. Nadie se apartaría de ese camino. ¿Por qué habría ido cuesta arriba? Es peligroso; es una montaña enorme. No es solo una colina. Solo me di cuenta cuando subí yo mismo. La gente que sale a una fiesta no viene aquí."

Gráfico explicativo en los medios británicos sobre la desaparición de Jay Slater. / LA PROVINCIA

Mientras tanto, la madre de Jay, Debbie, ha respondido a los crueles 'trolls' que difunden teorías de la conspiración sobre su hijo. Una página de GoFundMe creada por Lucy superó su objetivo de 30.000 libras en pocos días, pero algunos han cuestionado para qué se utilizará el dinero.

Debbie dijo que "realmente me entristecen todos vuestros comentarios. Parece que os preocupa tanto esta página de GoFundMe. Realmente espero no tener que llevar a mi hijo a casa en una bolsa para cadáveres."

Operativo de búsqueda

Mientras tanto, drones, perros rastreadores y helicópteros peinan tres áreas clave en la búsqueda de Jay. Los equipos de búsqueda han revisado minuciosamente tres áreas principales: el Barranco de Masca, La Vica y Las Portelas. La policía en la isla refocalizó sus esfuerzos el viernes alrededor de un barranco de 2.000 pies, una zona conocida por los locales como "las tierras malas".

La Guardia Civil busca sin descanso el paradero de Jay Slater. / LA PROVINCIA

Los lugareños y expertos advirtieron sobre las peligrosas condiciones en el área, donde el aire es "fino", las temperaturas cambian rápidamente y las montañas caen bruscamente hacia el agua. Durante el fin de semana, se vio a los equipos peinando pequeños edificios en el desolado parque Rural de Teno, cerca de donde se detectó por última vez la señal del teléfono de Jay.

La Policía de Lancashire se ofreció a ayudar a la Guardia Civil en sus esfuerzos para encontrar al adolescente, pero la policía de Tenerife rechazó la oferta y aseguró que tienen los "recursos" necesarios para encontrarlo.

Muchos de los familiares y amigos de Jay han volado a hasta Canarias para unirse a la búsqueda, incluidos sus padres. Han insistido en que no dejarán Tenerife hasta obtener respuestas.

La amiga de la familia Rachel Hargreaves aseguró que "tenemos que vivir con esperanza, ¿verdad? No puedes rendirte en nada, realmente. Estamos aquí y nos quedaremos hasta tener un resultado."

La madre de Jay ha compartido sus preocupaciones de que algo "indebido" pueda haberle sucedido a su hijo mientras la búsqueda entra en su octavo día. Mark publicó en X: "Esta mañana me he puesto en contacto con la madre de Jay Slater, ofreciéndole la ayuda de mi equipo para obtener respuestas sobre lo que le ha sucedido a Jay. Mucha especulación sobre lo que podría haber pasado y si me dan acceso total y con los pies en el terreno, podré decir rápidamente si su desaparición es solo cosa suya o si hay participación de terceros."

Consternación en Reino Unido

Un bombero familiarizado con el área dijo que es "extraño" que Jay aún no haya sido encontrado. La devastada madre de Jay, Debbie, quien voló el martes, sollozó mientras suplicaba ayuda para encontrar a su hijo desaparecido. En una entrevista emocional con Independent Television News (ITN) el miércoles, dijo que "Es una pesadilla absoluta. Es como un sueño, como si no estuviera sucediendo."

Debbie también criticó la investigación sobre la desaparición de su hijo por no permitir que la policía británica contribuyera. Mientras tanto, la empresa donde trabaja Jay como aprendiz de albañil lo ha defendido, diciendo que "la imagen que se está pintando de él no es cierta."

Un post de PH Build, con sede en Oswaldtwistle, dice: "¡Nuestro Jay sigue desaparecido! Hemos decidido eliminar nuestro último post debido a todos los comentarios negativos y teorías de conspiración. Jay ha estado con nosotros desde que dejó la escuela y es apreciado por todos. Es un miembro valioso de nuestro equipo y lo apoyamos. La imagen que se está pintando de él no es cierta. El hecho es que es un chico de 19 años desaparecido en un país extranjero. Necesita estar de vuelta en casa, donde pertenece. Vamos, Jay, todos estamos rezando por ti."

Gráfico explicativo en los medios ingleses sobre el caso de Jay Slater. / LA PROVINCIA

El exdetective Mark Williams-Thomas, que trabajó en el caso de Madeleine McCann, se ofreció a ayudar en la búsqueda. El periodista de investigación Mark dijo que cree que podría averiguar rápidamente si hubo "participación de terceros" en la desaparición de Jay.

Mark produjo y apareció en el documental Madeleine McCann: The Case Against Christian B, sobre la desaparición de la niña en 2003. Trabajó como oficial de policía con el Met durante unos 10 años y luego se convirtió en detective privado.