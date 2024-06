La familia de Marta del Castillo: "Es una vergüenza que se defienda más al criminal que a la víctima"

Como si la pesadilla se repitiera una y otra vez. Antonio del Castillo y Eva Casanueva, padres de Marta del Castillo, la joven asesinada en enero de 2009, han explicado cómo ha recibido la familia la decisión de la Audiencia Provincial de absolver al Cuco y a su madre de falso testimonio en el juicio sobre los hechos ocurridos hace 15 años. A las puertas de su casa, en la calle Argantonio número 3 de Sevilla, han criticado con contundencia a los jueces. "Hace tiempo que dejé de creer en la justicia. Hay jueces buenos y malos y en nuestro caso nos ha tocado lo peor. Hemos tenido una incongruencia detrás de otra y palos a la familia", ha asegurado este viernes Casanueva ante los medios de comunicación.

Este jueves, el tribunal sevillano revocó la condena a dos años de prisión a Francisco Javier García (El Cuco) y su madre, al entender respecto a él que la figura de testigo-coimputado no está "regulada" legalmente y que ella no mintió en cuestiones "trascendentales" durante el juicio por el asesinato de Marta del Castillo.

"No sé dónde está mi hija ni dónde la mataron. Es una vergüenza para este país, que se pongan las pilas. Que se defienda más al criminal que a la víctima. Seguimos viendo casos que va a pasar lo mismo. Vamos a tener la misma porquería de siempre", ha añadido la madre de Marta del Castillo.

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, ha explicado este viernes su opinión de la absolución del Cuco y su madre por mentir / E. P.| María José López

La familia no se explica la decisión

Tanto Antonio del Castillo como Eva Casanueva han mostrado su incredulidad por la absolución. Aunque ella sí que se lo esperaba, él no, ya que el Cuco y su madre habían admitido haber mentido cuando testificaron en el juicio de 2011, donde fue condenado Miguel Carcaño. "El Cuco estaba obligado a decir la verdad, y su madre no está defendiendo a su hijo, se defiende a ella sola y estaba defendiendo una mentira", explica Antonio del Castillo. "La familia esperábamos una condena, mayor o menos siempre en el rango de la ley", ha continuado.

Para el padre de la joven asesinada, "no se ha atendido al Código Penal" y han tenido "dos años para buscar tanta mierda y tanta paja en 42 folios y poner al final sentencia absolutoria". "Solo nos queda recurrir, no sé qué va a pasar", lamenta, y afirma que van "con confianza, dando los pasos a seguir". "Nos queda eso o los peores caminos", añade.

Somos un caso cansado para la Justicia, nos quieren meter en un cajón Eva Casanueva — madre de Marta del Castillo

No entienden que se considere que las mentiras de la madre no eran "trascendentales". "Si afecta a la investigación es relevante. Si una persona tiene coartada y la Policía deja de investigar ese hilo, sí es relevante", expone el Antonio del Castillo, afectado y sin explicarse la decisión. "Podían condenarlos a menos tiempo, pero absolutoria, en la vida... Simplemente por lógica. Ya ha admitido el delito", cuenta también junto a su mujer.

"Yo sí me esperaba la sentencia. Después de 15 años, ¿alguna vez nos han dado la razón para algo en los Juzgados de Sevilla?", se pregunta Eva Casanueva. También se cuestiona "cómo no va a ser relevante que una mentira oculte una verdad".

La madre, que inicialmente no iba a comparecer, sentencia que "a Marta se la va a encontrar, pero será de pura casualidad". Denuncia que "la Policía ya no va a mover un dedo" y que para la Justicia "somos un caso cansado, nos quieren meter en el cajón".

"El problema siempre fue la Cuca"

Los padres de Marta del Castillo han puesto el foco en la madre del Cuco, absuelta esta semana. "La madre no ha ejercido de buena madre. Yo siempre he insistido que el problema ha sido la Cuca", ha continuado Eva Casanueva. "Si no hubiera mentido ella, las cosas hubieran cambiado, seguro", ha añadido Antonio del Castillo.

"Se ampara más al sinvergüenza que a la víctima. Lo que le llega al que no sabe nada de esto es que hay una señora que se ha reído de la justicia desde el primer momento. Alteró el orden de testificar, se saltó una orden de alejamiento. Se ha reído de un sistema legal, pero no pasa nada", ha lamentado también Casanueva.

Recurso ante el Tribunal Supremo

Inmaculada Torres, abogada de la familia de Marta del Castillo, ya anunció este jueves, en declaraciones a EFE, que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión adoptada por la Audiencia de Sevilla al entender que "hay margen para la casación" y que se traslada a la sociedad un mensaje "muy peligroso". "Se puede mentir en un acto judicial sin temor a ningún tipo de consecuencia sobre lo que se dice", añadía la letrada.

En una sentencia fechada el día 25 de junio y notificada este jueves a las partes, comunicada a los medios a través del TSJA, el tribunal estima los recursos de apelación presentados por las defensas de Rosalía García y de su hijo, Francisco Javier García Marín, conocido como el Cuco, y revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 que los condenó a dos años de prisión y el pago de una multa de 1.440 euros, así como a que, en concepto de responsabilidad civil, indemnizaran de forma conjunta y solidaria a los padres de la joven con un total de 30.000 euros.