El asesinato y tortura de Wafaa llega a juicio 5 años después del brutal crimen

Cinco años y dos días después de que Wafaa Sebbah, que tenía 19 años, fuese brutalmente torturada y asesinada hasta con cuatro armas distintas (fue golpeada, tiroteada, apuñalada y, finalmente, asfixiada) en la tarde-noche del 17 de noviembre de 2019 por resistirse a tener relaciones sexuales con uno de sus amigos, su presunto asesino David S. O., alias El Tuvi, su crimen llega a juicio.

Será el próximo 19 de noviembre y será un jurado compuesto por nueve mujeres y hombres (más dos suplentes) quienes deberán decidir si El Tuvi es culpable (él ya ha reconocido que la mató), si lo hizo en una vorágine de violencia sádicosexual para experimentar dominación sobre su víctima y si acabó con la vida de la chica de la Pobla Llarga por el odio hacia ella por su condición de mujer y magrebí, de manera alevosa y con una saña innecesaria.

Asesinada para ocultar la violación

En definitiva, si como piden la fiscal y los tres penalistas que ejercen la acusación familiar en nombre de los padres y de los hermanos de Wafaa, Jesús Ruiz de Valbuena, Isabel Carricondo y Juan Carlos Navarro, debe ser condenado a prisión permanente revisable (PPR) o si, como dice su defensa, debe ser absuelto porque, a su juicio, no hay delito.

En este caso, la PPR se justificaría en el segundo supuesto del artículo que regula la máxima condena de cárcel en España, que castiga con esa pena a quienes asesinen a alguien de manera "subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima". En otras palabras, cuando el autor de una violación asesina a su víctima para encubrir su delito.

El juicio, por lo tanto, dará comienzo a las 9.30 horas del martes, 19 de noviembre, con la selección definitiva de esos once jurados, los nueve titulares más los dos suplentes. De momento, ya han sido seleccionados los 36 candidatos del total de ciudadanos que forman parte de la bolsa de jurados potenciales, un listado que se renueva cada dos años.

El sorteo de los jurados: la bola número 40

El sorteo fue realizado en la Oficina del Jurado de la Ciudad de la Justicia de València a las diez de la mañana de este lunes, en presencia de uno de los letrados de la familia de Wafaa y de la defensa de David S. O., quien además del asesinato de Wafaa, está acusado de los de Isabell Elena Raducanu, de 36 años, y de su hija nonata (estaba embarazada de seis meses), el 11 de junio de ese 2019 en Xàtiva, cinco meses de matar a la joven de la Pobla Llarga. Es decir, se le presume ya un asesino en serie.

Como es habitual, el letrado de la administración de Justicia (LAJ) hizo girar el pequeño bombo con las bolas rotuladas con los números asociados a los casi 3.000 ciudadanos que integran la bolsa de candidatos a jurado popular elegida en septiembre de 2022 para enjuiciar todos los casos que se celebren en 2023 y 2024. Inicialmente había 4.000 en la bolsa, sorteados de un censo total de 1.917.283, que son todos los mayores de 18 años de la provincia de Valencia, pero fueron eliminados todos los que son incompatibles o que tienen prohibido ejercer esa obligación ciudadana. Salió el número 40.

A partir de esa cifra, el LAJ introdujo ese número en un algoritmo que arroja 36 nombres aleatorios que garantiza la presencia de ciudadanos de toda la provincia y de los que saldrá el jurado definitivo el día del juicio, cuando se seleccionen esas once personas. De momento, son 18 hombres y 18 mujeres, que recibirán en los próximos días la notificación de que han sido preseleccionados para este caso. A partir de ahí, pueden presentar las alegaciones que estimen oportunas, aunque las causas de excusa o incompatibilidad están muy tasadas.

Los doce hechos justiciables

En el mismo auto en el que se fija la fecha del juicio y se fija el orden en que declarará cada testigo y cada perito –por cierto, El Tuvi lo hará el primero, nada más empezar el jucio, ya que su abogado no ha solicitado que lo haga en último lugar–, se recogen los 12 hechos justiciables que servirán de base al magistrado presidente del tribunal del jurado para redactar el objeto del veredicto sobre el que el jurado determinará o no lo culpabilidad de David S. O.

Además de enumerar las sucesivas torturas y lesiones que llevaron a Wafaa Sebbah irremediablemente a la muerte y de plantear las distintas agravantes por discriminación racial y de género, recoge, como último hecho justiciable la necesidad de "determinar si en el momento de los hechos el encausado sufría un trastorno orgánico de la personalidad con origen en un traumatismo craneoencefálico grave, relacionado con su consumo bebidas alcohólicas, cannabis y cocaína, que, sin embargo no afectaba las bases psicobiológicas de su imputabilidad".

Es decir, si hay alguna razón para reducirle la pena atendiendo a ese trastorno orgánico que le reconoció una forense de Alzira a raíz de una exploración médica tras ser detenido por el estrangulamiento de una exnovia, la única mujer viva tras uno de sus ataques, (caso por el que acaba de ser condenado) o no, ya que los psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que lo analizaron en el marco de la investigación de Wafaa lo dejaron claro: no encontraron datos objetivos para sustentar que consumía estupefacientes y reconocen el daño cerebral, pero dudan de que este afectara a sus acciones criminales. Lo dicen así: "El informado no es incapaz para causar consciente y deliberadamente la muerte de otro, como el común de las personas".