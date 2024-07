Persecución de película a una narcolancha en la playa de La Antilla abarrotada de gente

Drug trafficking high-speed boat runs aground in daylight at La Antilla beach, Huelva. Very far away from the Gibraltar Strait. @NavalNews @alessionaval @blog_naval @gcolpie @will_pulido @CovertShores @jpereztriana @BaturrilloSUB @GonzaloVzquezO1 @guardiacivil pic.twitter.com/OfGozjuJEt