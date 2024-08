Desaparece una menor de 14 años con trastornos de comunicación en Dos Hermanas

Una menor de edad de Alcalá de Guadaíra permanece desaparecida desde este jueves. La joven, que padece un trastorno de comunicación, fue vista por última vez en la conocida como Venta del Nevero, en los límites de Alcalá y Dos Hermanas.

La alerta ya está publicada en SOS Desaparecidos y la familia pide la colaboración ciudadana para dar, cuanto antes, con el paradero de Estefanía, que tiene 14 años de edad y vestía un pantalón corto cuando salió de su casa.

Según ha detallado la familia, la joven no sale nunca sola de casa, pero aprovechó que el padre se fue a trabajar y en un descuido abandonó la vivienda. Según ha precisado su tía en Canal Sur, "no tiene orientación, se pierde y se bloquea", algo que se convierte en un factor de riesgo en estas situaciones. También ha matizado que "no se comunica y no se va con gente que no conoce".

La subdelegación del Gobierno en la provincia de Sevilla ha comunicado también que Policía Nacional se encuentra investigando la desaparición de la adolescente.