El dinero de la caja, móviles y tablets: roban en la hamburguesería Atípico de Triana poco antes de su primer aniversario

A solo unas semanas de cumplir su primer año en Triana, la hamburguesería Atípico ha sufrido un robo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes, cuando forzaron la puerta de entrada y accedieron al interior de este local situado en la confluencia de las calles Virtud y Trabajo. Después de causar varios destrozos, se llevaron un buen botín: todo el dinero de la caja, dos tablets, dos móviles y hasta los mandos de la televisión.

"Cuando me acerqué al local el lunes a mediodía y vi que el cierre de la persiana estaba reventado me puse en lo peor", cuenta José Manuel López, copropietario de este restaurante que sirve hamburguesas smash de carne de retinto. Una sensación que confirmó justo al entrar: "Lo habían removido todo en busca de dinero y objetos de valor, aunque por suerte no había nadie dentro en el momento del asalto".

Tras revisar todo lo que faltaba con la prudencia de "no alterar las posibles pruebas", López presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que envió a agentes de la unidad Científica para tomas muestras. Hasta el momento no se ha producido ninguna detención relacionada con el suceso.

Así quedó el cierre de la puerta después de que lo forzaran / CEDIDA

"¡No hace falta entrar a la fuerza!"

En Atípico Triana no pudieron trabajar con normalidad este lunes como consecuencia de la sustracción de algunos dispositivos electrónicos y los daños ocasionados. Entre el material que se llevaron están los teléfonos y las tablets con las que gestionan los pedidos a domicilio a través de las plataformas de reparto, por lo que les era imposible atender a esos clientes.

Aun así, los empleados se tomaron lo sucedido con humor. "Sabemos que os encantan nuestras hamburguesas y que estáis ansiosos por descubrir la del mes de agosto, ¡pero no hace falta entrar a la fuerza!", escribieron en el cartel que pegaron en la entrada.

El cartel que colgaron los empleados de Atípico en la puerta / CEDIDA

Ahora José Manuel López y Rafael Trujillo, los dos jóvenes que montaron esta empresa -que cuenta con dos locales más, en Sevilla Este y Zahara de los Atunes- esperan celebrar el primer aniversario de su llegada a Triana sin más sustos ni contratiempos. Solo con buenas hamburguesas y mucha carne de retinto.