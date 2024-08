Armas de guerra en Sevilla: qué hacer si te encuentras una por casualidad

Son varias las guerras que han tenido a nuestro país de escenario. Por eso no es raro que de vez en cuando aparezcan armas de aquellas batallas que se libraron en España y, en concreto, en Andalucía. Eso no quita que no sea sorprendente el hallazgo, como el ocurrido en el Puerto de Sevilla el pasado martes, 6 de agosto, de una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial.

En una nota de prensa remitida por la Guardia Civil, han revelado que agentes del Instituto Armado de Sevilla, especialistas en la desactivación de artefactos y explosivos, han procedido a la identificación e intervención de una granada de mano de tipo MILSS, localizada en inmediaciones del Puerto de Sevilla. Este dispositivo explosivo se halló en el batán de la zona portuaria.

Una vez ordenada la intervención y en el lugar donde se halló el artefacto, los agentes identifican esta granada de mano, de origen británico, usada durante la II Guerra Mundial. Pese a estar oxidada, la Guardia Civil detalla que mantenía la espoleta, palanca y anilla de seguro. Esto hacía peligrosa su manipulación, ya que, en principio, conservaba sus características explosivas.

Batán donde se ha localizado la granada en el Puerto de Sevilla / Guardia Civil

Para poder manejar el artefacto, tuvo que ser trasladado a una zona que reunía las medidas de seguridad oportunas, dónde se procedió a su desactivación y posterior destrucción.

El equipo Tédax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y de Naturaleza Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) se hizo cargo de la intervención, ya que estos técnicos cuentan con los conocimientos y la capacitación, y tienen la competencia para intervenir en este tipo de situaciones.

Qué hacer si te encuentras con un arma antigua

La Guardia Civil aprovecha este hallazgo para reiterar que este tipo de maquinaria no son objetos de colección, advirtiendo que está prohibido su comercio o tenencia. Si alguna persona encuentra un artefacto de este tipo (bomba de aviación, proyectil, granada…), se recomienda que se abstenga de manipularlo y comunique rápidamente el hallazgo al teléfono 062, número a través del cual la Guardia Civil le atenderá directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Modo de proceder, en caso de encontrar algún artefacto explosivo: