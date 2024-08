Minutos de silencio para condenar al asesinato de Amparo: "Cada muerte es un fracaso de la sociedad"

La ciudad de Sevilla aún sigue consternada por el asesinato de Amparo, vecina de Pino Montano que murió presuntamente a manos de su marido este miércoles. Por ello, varias instituciones públicas han organizado diferentes minutos de silencio para condenar la primera muerte por violencia de género este año en la provincia de Sevilla y la séptima en Andalucía, una lacra que se ha cobrado ya 32 la vida de 32 mujeres en lo que va de año en España.

A las 11:00, apenas 24 horas después de conocerse la muerte de Amparo, la Delegación de la Junta de Andalucía en Sevilla ha salido a la puerta de su sede para mostrar su rechazo y condena a esta muerte. Tras dar el pésame a la familia de la víctima y lamentar el acumulado de muertes que ya registra la comunidad en materia de violencia de género, Ricardo Sánchez, delegado de la Junta en Sevilla, ha destacado que el denominador común de estas muertes es que "en ningún caso existía denuncia previa", por lo que desde esta institución "eso nos hace pensar que todavía nos hace falta mucho en esa tarea de concienciar a toda la sociedad".

"Sin la denuncia previa es imposible que podamos actuar, solo podemos hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, lamentar de nuevo y dar las condolencias de nuevo", asume Sánchez junto a parte de su equipo en la Delegación. Reconoce el delegado que cada vez que se informa de una nueva muerte, en este caso tan cerca, "nos crea una sensación, no solo de angustia, sino sobre todo de impotencia, de pensar que podíamos haber hecho algo más".

Minuto de silencio en la Delegación de la Junta de Andalucía en Sevilla / Jorge Jiménez

Insistiendo en que la lucha contra la violencia de género es un "asunto de Estado, de toda la sociedad", reiteró que la denuncia es el paso primordial para poder atajar esta lacra social. "Cada víctima es un fracaso de toda la sociedad", lamenta Sánchez.

Para evitar tener que lamentar más muertes por esta causa, el delegado vuelve a lanzar el mensaje de la importancia que el entorno de la víctima tiene para salvar su vida. "Tenemos que hacer un llamamiento a la sociedad, muchas veces el entorno más cercano de la familia, por muchas circunstancias, no es el denunciante y tenemos que apelar a que la vecindad, cualquier persona del entorno, no solo familiar, que tenga sospechas de violencia machista, que no haga llegar esa denuncia", pide Ricardo Sánchez.

'No murió, fue asesinada'

Minutos después, a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, parte del Gobierno local ha desplegado una pancarta en la que rezaba el mensaje No murió, fue asesinada, como muestra de condena del primer asesinato machista ocurrido en Sevilla capital este año. El alcalde, José Luis Sanz, volvió a dar las condolencias al entorno de Amparo, vecina de Pino Montano, cuyo barrio ya reflejaba ayer el sobresalto y la consternación por esta trágica muerte.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Sevilla por el último asesinato machista en Pino Montano / Jorge Jiménez

Como alcalde de Sevilla, ha asegurado que desde su posición se van a seguir implantando los mecanismos para no tener que lamentar más muertes por esta causa. "Este ayuntamiento va a seguir luchando contra la violencia de género y, por supuesto, incrementando las partidas que se recojan cada año para luchar contra la violencia de género, contra esta lacra que entre todos tenemos que acabar".

Tras mostrar su voluntad para atajar el problema, el edil también ha querido lanzar un llamamiento a la sociedad, para que, igualmente, colabore para no tener que convocar más minutos de silencio ni lamentar más víctimas. "A todos los sevillanos, a todas las sevillanas que tengan conocimiento de situaciones de este tipo, que denuncien, por favor, para que no se produzcan estos crímenes, estos asesinatos, y para que, insisto, entre todos podamos acabar contra esta lacra", ha sentenciado el alcalde.