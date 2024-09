Liberada una mujer retenida y violada en el interior de un local en Alicante

Efectivos de la Policía Local de Alicante han liberado a una mujer que permanecía retenida por su ex pareja en un local en el barrio del Pla de esta capital, han informado fuentes policiales. El hombre la habría retenido contra su voluntad, y la habría obligado a consumir drogas para agredirla sexualmente. Se da la circunstancia de que el presunto agresor era la expareja de la víctima y tenía una orden de alejamiento que le impedía acercarse a ella. Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando dos agentes y un intendente de este cuerpo se habían personado en el establecimiento tras recibir una llamada de la madre de la víctima alertando de que esta se encontraba retenida en contra de su voluntad en el interior. Tras la liberación de la mujer, el hombre fue detenido y tuvo que ser reducido al oponer resistencia. Un juzgado de Alicante ha acordado la prisión preventiva para el detenido.

La Policía Local se presentó en el local ubicado en el barrio del Pla a el sábado por la tarde para comprobar la veracidad de la denuncia punto tras llamar por teléfono y a la puerta de durante un buen rato se encontraron con que no respondía nadie. Al comunicarle esta circunstancia a la madre esta insistió en que su hija sí que estaba en el interior del local. Ante estas afirmaciones los agentes volvieron a llamar al teléfono de la víctima contestando finalmente una mujer que les decía que estaba dentro del local y en perfecto estado. El funcionario que había hablado con ella no obstante detectó algo extraño en las respuestas que ella le estaba dando, teniendo la sospecha de que algo no iba bien y que podría estar bajo los efectos de algún tipo de sustancia.También tenía la sospecha de que no estaba sola motivo por el que se pidieron refuerzos para volver al lugar y comprobar que todo estaba bien.

El agente, a través de la cristalera, intentó comprobar el estado del interior del local pero este apenas se veía porque tenía un vinilo de espejo. Insistentemente llamaron a la puerta diciendo "policía abra la puerta sabemos que está ahí dentro" siendo en ese momento cuando vieron a la víctima totalmente desnuda y ensangrentada por la nariz y la boca. La mujer fue a la puerta con la intención de abrirla y en ese momento de una habitación salió un varón que se apresuró a rodearla el cuello con el brazo y arrastrarla hacia el interior. Ante esta situación los agentes forzaron la puerta para entrar en el establecimiento y dirigirse a la habitación donde el sospechoso la había introducido a la víctima por la fuerza. Al entrar vieron cómo este varón seguía agarrando fuertemente a la víctima por el cuello parapetándose con el cuerpo de esta.

Los agentes iniciaron un forcejeo con el posteriormente detenido para que soltara a la víctima debiendo usar para ello la fuerza ya que opuso una gran resistencia activa. Una vez liberada la mujer los agentes procedieron al engrilletamiento de seguridad del sospechoso requiriéndole sus documentos de identidad. En el local se encontraron varios tipos de drogas, algunas de las cuales habían sido usadas por el hombre para dárselas a la mujer de manera violenta y así poder mantener relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. La víctima fue trasladada a un hospital para aquel forense procediera a inspeccionarla punto el hombre ha sido detenido por los delitos de detención ilegal, violación, agresión, quebrantamiento de orden de alejamiento y amenazas. En el juzgado el sospechoso ha manifestado que solía quedar con ella para consumir drogas y ha negado la agresión sexual punto dada la gravedad de los hechos. Desde la Fiscalía se ha pedido la prisión provisional, medida que finalmente acordó el juzgado de guardia.