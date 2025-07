De militar extranjero en Ucrania a refugiado en Sevilla: el soldado que busca un futuro andaluz lejos de la guerra

Pedro (nombre ficticio) vive en la provincia de Sevilla bajo el amparo de un sistema de acogida de protección internacional. En Colombia, su país de origen, lo buscan para que trabaje para los cárteles de la droga, y en Rusia circula su cara con la palabra "mercenario". Pedro combatió en la guerra de Ucrania, dentro de la Legión internacional para la defensa del país. En el frente de Donetsk cayó herido por el impacto de la metralla, y ahora busca su futuro en Andalucía, lejos de las balas, la sangre y la muerte.

"Vengo de una familia humilde, he tenido que trabajar de todo", comenta Pedro durante su encuentro con El Correo de Andalucía. "Después de que me despidieran por última vez, un conocido me dijo que se iba a luchar con el bando ucraniano, donde ganaría un buen salario. A mí toda aquella historia me sorprendió, y se me quedó grabada en la mente", recuerda. Poco después, lo vio claro: le pidió dinero prestado a su suegro y puso rumbo a Europa.

"Mi familia no estaba de acuerdo, pero a finales de 2023 el sueldo era de hasta 3.000 dólares al mes por estar en primera línea de batalla. Uno lo ve desde fuera y es mucha plata, aunque cuando está allá, eso no le parece ya ni la cuarta parte", asegura este treintañero. Siguiendo las recomendaciones que le dio aquel conocido, voló de Colombia a Madrid, y de la capital de España a la de Polonia. "Allí esperé un día, y a la mañana siguiente tomé un autobús que me dejó en Ternópil". Había llegado a Ucrania.

El estruendo de las primeras explosiones

"Cuando me bajé en Ternópil, ya yo había contactado con el compañero colombiano: 'Llégate a tal sitio y dices que te quieres alistar. Ahí hay muchos incorporadores'. Simplemente me explicó eso", detalla Pedro. Según su relato, en el lugar indicado se encontró con un reclutador brasileño, que le animó a sumarse a su batallón. "Me preguntaron si tenía experiencia, y les respondí que sí: fui militar dos años en mi país".

Junto a este encargado y otros nuevos compañeros se desplazó hasta el siguiente destino: Sloviansk, una ciudad situada en la parte oriental de Ucrania. "Y justo la primera noche que pasé allí, comenzó a sonar la alarma enseguida. No se me olvida: a las dos de la madrugada". "No sabía qué era lo que había que hacer. Por suerte había unos guías que nos repartieron en unos búnkeres subterráneos, donde tuvimos que esperar a que parara la sirena", narra. "Estuvimos casi tres horas con un frío enorme".

Pedro en otra imagen durante su tiempo en la guerra de Ucrania. / MG

Ese fue el primer aviso. No tardó en llegar el segundo: "Al día siguiente, sobre las 23:00, volvió a sonar otra vez con el estruendo de las explosiones. Nos dijeron enseguida: 'Tenemos que salir de aquí porque van a bombardear la base''", rememora Pedro. "Nos sacaron en coche a unos refugios más alejados y seguros. Permanecimos en este punto hasta las ocho de la mañana, fue terrorífico".

Con la sombra de la muerte volando sobre sus cabezas cada noche, se acordaron de que aún no pertenecían como tal a la Legión internacional. "Por aquel entonces no teníamos contrato ni nada. Y si nos pasaba algo, no nos pagaban, obviamente", apunta este colombiano. "Pasó así una semana, e hicimos una especie de huelga: 'Vinimos a apoyar a Ucrania, y nosotros tenemos también nuestros derechos y nuestros deberes', les dijimos. Al día siguiente fuimos a firmar 47 soldados".

Cuatro meses entre bombas y disparos

A más riesgo, más dinero. Por eso Pedro y el resto de combatientes, que cobraban "unos 450-500 euros" por estar en una zona segura, querían ir al frente. "El sueldo entonces por estar en la línea cero era de unos 3.000 dólares, aunque ahora creo que es superior". Según la web oficial de la Legión internacional, "hasta 4.600 dólares al mes en misiones de combate". Deseo cumplido: le dieron un uniforme, munición y un fusil AK-74. Y de Sloviansk, a Donetsk.

Un soldado puede cobrar hoy día hasta 4.600 dólares al mes en la Legión internacional

"En nuestro grupo, compuesto por ocho miembros más el líder, pasábamos tres días de misión y otros tres de descanso. La última camioneta nos dejaba como a unos 15 minutos andando de las posiciones", relata Pedro. Según cuenta, el enemigo se encontraba como a unos 300 metros de distancia. "Si salíamos, los veíamos. Hasta se oía el himno nacional de Rusia que prendían cada mañana con megáfonos para provocar".

Pronto vivió de cerca el horror de la guerra. "Tras mi cuarta misión vi a los primeros muertos", asegura. "Uno perdió la vida por el ataque de un dron, otro falleció en pleno tiroteo...", recuerda. "Teníamos nosotros que ir a buscar y rescatar el cuerpo, estuviera herido o muerto. Cuando se podía, claro, porque había veces que no se podía hacer nada". Hasta que un día le tocó a él: en su cuarto mes, la metralla de un explosivo que cayó cerca le impactó. "Me evacuaron y, al quitarme la bota, tenía el pie lleno de sangre".

Tras pasar un calvario de semanas con el pequeño metal incrustado, consiguió que lo operaran. "Tenía un nervio tocado, y había riesgo de que se dañaran otros", dice Pedro mientras enseña una radiografía donde se ve la metralla. Después de la intervención, no volvió más al frente. Pero ¿llegó a matar durante los cuatro meses que pasó allí? "Al final uno tira desde lejos y nunca lo sabe. Obviamente uno dispara en estas situaciones: es la vida de ellos o la mía".

Un futuro andaluz lejos de las amenazas

"Antes de regresar a mi país, varias personas fueron a buscar a mi esposa para que yo trabajara para su cartel, para su patrón. 'Tu marido nos sirve', le decían. Incluso llegaron a escribirme a mí y a pasarme fotos de mi familia", confiesa Pedro. Por eso, tras cumplir justo un año en Ucrania, regresó a Colombia para irse de nuevo al poco tiempo. El destino, Noruega, donde tampoco aguantó mucho: "Me salió allá un trabajo, pero es un país carísimo".

Por eso decidió trasladarse a otro lugar y pedir asilo. "Aparezco en la página de los rusos como mercenario, obviamente. Y como pise un aeropuerto aliado, me mandan para Rusia", asegura. En ese vaivén de destinos recaló a principios de este año en Andalucía, en la provincia de Sevilla. Aquí ha conseguido acceder a un sistema de acogida de protección internacional, "hacer algunos cursos profesionales y trabajar de lo que salga".

Ahora su objetivo es "encontrar un buen empleo, una casa y reunir a la familia" en esta tierra. Lejos de las explosiones, los disparos y la muerte. Fueron cuatro meses en el frente, a solo unos metros de la línea enemiga, y no será fácil borrarlos de la memoria. Ese tipo de experiencias marcan de por vida. Tal como resume Pedro, "en la guerra uno se da cuenta de lo insignificante que es".