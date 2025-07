"El sumario del crimen de Los Galindos se perdió en 2015, me sorprende que nadie haya ordenado investigar por qué"

Ramón Parrilla, empleado del cortijo. Manuel Zapata, capataz de la finca, y su mujer, Juana Martín. Un joven tractorista de 27 años, José González, y su esposa de 33, Asunción Peralta. Todos aparecieron muertos aquel julio de 1975 en Los Galindos, una hacienda propiedad de los marqueses de Grañina y cercana al municipio de Paradas. Entre sus lindes se encontraron charcos de sangre, cuerpos calcinados, un cadáver escondido. Medio siglo después de este crimen, poco se sabe de lo que allí ocurrió, nada de quiénes lo cometieron.

Uno de los que más se ha adentrado en estos hechos es el periodista Francisco Gil Chaparro, que ha vuelto a editar con El Paseo su libro Los Galindos. El crimen de los silencios. En esta obra, el que fuera redactor de Sucesos en El Correo de Andalucía muestra el resultado de una investigación para la que habló con "jueces, fiscales, abogados, policías, forenses, guardias civiles y funcionarios judiciales". El objetivo, aportar luz a un caso "del que lo único que se sabe es que hubo cinco muertes de forma muy cruel". "Y ya está".

PREGUNTA. Hay noticias de sucesos todas las semanas, ¿qué tiene Los Galindos para que se hable del crimen medio siglo después?

RESPUESTA. Que no hay ni autor, ni móviles, ni nada que explique qué es lo que pasó allí. Eso es realmente lo que tiene este caso, porque lo único que se sabe es que hubo cinco muertes de forma muy cruel, ya está. Y sospechas, que siempre ha habido muchas.

En los 20 años que estuvo el caso abierto, ningún juez fue capaz de sentar en el banquillo a nadie presuntamente implicado.

P. Los hechos tienen lugar en 1975, unos meses antes de la muerte de Franco. ¿Qué importancia tiene la sociedad de la época en un caso como este?

R. Tiene muchísima importancia. Toda persona que se quiera acercar un poco a este crimen tiene que tener muy presente que esto pasó en 1975, en una época en la que España era una dictadura militar.

Luego están los medios, tanto judiciales como policiales, que no son los mismos entonces que en la actualidad. Evidentemente, si esto ocurre ahora, en poco tiempo se hubiera resuelto el caso.

Además se da una serie de casualidades: el juez titular de Marchena estaba vacante, así que se tiene que encargar el Juzgado de Carmona. Pero el magistrado de Carmona estaba de vacaciones, y entonces se traslada al juez de Écija, que entre una cosa y otra, no pisa en el escenario hasta 24 horas después del crimen.

P. Y ya el escenario no era el mismo.

R. Mucha gente de Paradas fue al cortijo con la intención de ayudar, pero todo eso contaminó el escenario del crimen y dificultó la investigación posterior.

El reguero de sangre que dejó una de las víctimas del crimen de Los Galindos. / EL PASEO EDITORIAL

También hay que tener en cuenta que el cortijo era propiedad de la marquesa de Grañina. Por su parte, el marqués de Grañina, que era de carrera militar, abandona el ejército y se dedica a administrar las fincas que su mujer tiene por Sevilla.

P. Los dueños de Los Galindos eran personalidades relevantes...

R. De hecho el marqués de Grañina era un grande de España. Una persona con un título nobiliario importantísimo, y con mucha influencia militar.

No tengo pruebas de ningún tipo, pero siempre me pregunto por qué el caso se cerró en poco menos de un mes con una teoría sorprendente: echándole la culpa a Pepe González. Ahí uno piensa: ¿pudo influir el marqués de Grañina en que su nombre no se hubiera manchado por este suceso? Puede ser, puede ser.

A mí me contó el primer juez del caso un detalle: poco después del crimen, el marqués de Grañina visitó en su despacho al capitán general. Y además me dijo que lo vio en El Correo de Andalucía, que en aquella época tenía la costumbre de publicar todas las visitas que recibía el capitán general. En esos días aparece el marqués de Grañina como visitante. Otra cosa que me da que pensar.

P. ¿Y por qué tanto silencio alrededor de este crimen?

R. A mí me sorprendió la cantidad de personas que supieron algo, participaron o encubrieron, y siempre estuvieron callados. Es casi lógico si nos ponemos en lo que significa la convicción humana de no verse implicado en nada.

No creo que ese día estuviera previsto matar a cinco personas. Sí que lo estaba, quizá, transmitir alguna decisión difícil e incómoda para alguien del cortijo, y que eso pudiera haber provocado la primera muerte. Pero este caso tiene tantos matices, tantas preguntas sin respuesta, que alguna vez he perdido el sueño pensando en todo esto.

P. ¿Qué fue lo que le levantó esa primera inquietud periodística para adentrarse a fondo?

R. Antes había una costumbre en la prensa sevillana: cada 22 de julio, se recordaba que el caso seguía abierto, que habían muerto cinco personas y que no se sabía nada de los autores. Y una de esas veces, me tocó a mí.

Me metí en la hemeroteca de El Correo de Andalucía a leer todo lo publicado desde el primer día, y fue un tema que me atrapó. Recuerdo que se creaban auténticos debates en la redacción intentando buscarle lógica a todo lo que había pasado.

Francisco Gil Chaparro, autor de 'Los Galindos. El crimen de los silencios'. / RAÚL DÍAZ

P. Lo abordó 20 años después, justo a punto de que prescribiera.

R. No quería contar de forma suelta que el crimen iba a prescribir, mi intención era hacer una cosa un poco más profunda. Y por mi cuenta consulté todos los periódicos y a entrevistarme con jueces, fiscales, abogados, policías, forenses, guardias civiles y funcionarios judiciales.

Tenía un material muy importante; en algunos casos, con testigos inéditos, y en otros, con documentos gráficos inéditos que nunca habían visto la luz y que estaban en el sumario. Cuando salió en El Correo de Andalucía, se publicó una serie de 12 capítulos que luego se convirtieron en un libro.

P. ¿Y cuánta reticencia encontró entonces?

R. Tuve la suerte de que no me encontré mucha reticencia. Sí es verdad que fui a Paradas pero no hablé con los vecinos, porque sabía que no me iban a contar nada especial. Cuando se les nombraba Los Galindos, no querían decir nada.

Con el material que recopilé, reconstruí qué había pasado desde el primer día hasta entonces, que iba a prescribir. La verdad es que también me encontré a mucha gente que quiso colaborar conmigo.

P. ¿Cuánto le pesa a día de hoy este crimen al pueblo de Paradas?

R. Mucho, porque vio cómo a cinco vecinos suyos los mataron de una forma cruel. Eran todos conocidos del pueblo, y entre familiares y amigos, el dolor fue tremendo.

Pero lo peor no fue solo el hecho, que ya era mucho, sino la mancha negra que cubrió el pueblo y la memoria de sus vecinos durante tanto tiempo. Incluso todavía se mantiene a día de hoy, 50 años después. Allí sigue sin querer hablar nadie del crimen de Los Galindos.

Paradas es una localidad estupenda y muy trabajadora, aunque por desgracia tiene esta mancha que no sé si en algún momento desaparecerá. De momento todavía perdura.

P. En su libro escribe: “Según dejaron bien claro los vecinos de Paradas, [las víctimas] eran personas honorables”. ¿Por qué entonces querría alguien matarlos?

R. Creo que no querían matar a tantas personas, ni siquiera a una. Lo que pasa es que hubo una primera muerte, como consecuencia -pienso yo, porque no tengo ninguna prueba- de una pelea entre el capataz y otra persona.

En ese enfrentamiento, uno de los acompañantes de esa persona con la que discute, coge lo primero que tiene en la mano, que es una pieza de la empacadora que se llama pajarito, y le da un golpe muy fuerte en la cabeza. Claro, ya hay un muerto. Y sin estar previsto matar a nadie, ya hay un fallecido.

El 'pajarito', la herramienta agrícola usada en el crimen de Los Galindos. / EL PASEO EDITORIAL

P. ¿Y el resto?

R. Los demás fallecieron porque eran testigos, y había que eliminarlos. La única incógnita que queda es la mujer de Pepe González, Asunción, que estaba en su casa.

Pepe entraba a las 8:00 a trabajar y acababa sobre las 17:00. Sin embargo, ese día sobre las 15:00 acude a su casa a recoger a Asunción. No se sabe qué le dice, pero los dos se cambian y se ponen su ropa de vestir. Y con esa vestimenta los mataron y quemaron.

Volvieron al cortijo pese a que Pepe González -y estoy convencido de ello- pudiera tener conocimiento de que ya allí había dos muertes. Si ya lo sabe, ¿por qué va con su mujer? Evidentemente no sospechaban que los iban a matar, pero los estaban esperando.

P. ¿Se va a quitar Paradas alguna vez ese lastre? ¿Cree que alguna vez se conseguirá saber lo que pasó?

R. Creo que no se va a saber nunca, por desgracia. En parte porque muchas personas que participaron o encubrieron ya han fallecido. Y porque si hay alguien todavía con vida, por mucho remordimientos que tenga, imagino que detrás suya habrá una familia.

Si en su momento no lo hicieron, no creo que lo hagan ahora. Este va a ser un caso que por desgracia nunca se conocerá qué pasó realmente y quiénes fueron los autores.

El cortijo de Los Galindos, donde tuvo lugar el crimen. / EL PASEO EDITORIAL

P. Para añadirle aún más misterio, ¿cómo es posible que hace 10 años desaparecieran las armas y el sumario durante el traslado a un depósito judicial?

R. Tanto el sumario como todas las piezas intervenidas judicialmente -dos escopetas, los pajaritos y otros elementos- estuvieron custodiados durante todo el tiempo en el Juzgado de Marchena bajo el seno profesional de un funcionario, Pepe Zapico, la persona que más sabía sobre este crimen.

Cuando a él le comunican que se van a llevar el sumario a Sevilla, lo entrega porque no tiene más remedio. Pero advierte y pide a la persona que lo recoge que le comunique cuándo y dónde lo ha dejado para quedarse tranquilo. Por desgracia, no lo llamaron nunca.

Lo cierto es que el sumario mismo se desconoce dónde está. No se sabe si se perdió por el camino, si se traspapeló, está destruido o en posesión de alguien. Me sorprende mucho que desaparezca un sumario de estas características. Y aún más que no hubiera nadie que hubiera ordenado una investigación sobre esta desaparición.

P. Y esto ocurrió en la España de 2015, no en la de 1975.

R. Eso es lo más sorprendente. Me extraña que nadie hubiera ordenado investigar esto. El caso está ya archivado, pero no deja de ser una pieza histórica y con trascendencia. Y de esto no hace 50 años, sino 10.