Un incendio en una empresa química obliga a confinar dos localidades de Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha pedido a todos los vecinos de Zuera (Zaragoza) que se confinen en sus domicilios tras haberse declarado un incendio esta pasada madrugada en la empresa química Unión Deriván, ubicada en el polígono El Campillo de la localidad. La DGA ha extendido la recomendación de confinamiento a los habitantes de San Mateo de Gállego y las urbanizaciones El Suso y El Llano.

La dirección del viento, no obstante, es favorable y la dirección de la pequeña nube tóxica no se acerca los municipios, aunque desde el Gobierno de Aragón no descartan un cambio de dirección.

Sobre el terreno trabajan efectivos para extinguir el fuego y prevenir posibles riesgos para la población. Hasta el momento "no hay constancia" de heridos.

El Gobierno de Aragón ha activado la fase de emergencia nivel 1 del Plan de Emergencia Exterior siguiendo los "protocolos establecidos para instalaciones con riesgo químico", mientras equipos de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza tratan de controlar el fuego y "minimizar los riesgos derivados del siniestro", ha informado la DGA a través de un comunicado a primera hora de este lunes.

Además, permanece cortada la carretera A-124 entre los kilómetros 0.600 y 4, impidiendo el acceso al Polígono Industrial El Campillo, lugar donde se ubica la fábrica afectada por el incendio. Patrullas de seguridad ciudadana, tráfico, GEDEX, USECIC Y GRS, con equipos NRBQ se encuentran allí realizando labores de cerramientos perimetrales para facilitar la labor de los trabajos de extinción.