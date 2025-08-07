Cogollos de marihuana ocultos en pienso para animales con destino a Irlanda: así operaba un clan desarticulado en Andalucía

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la NCA británica y la Garda Síochána irlandesa, han desarticulado una organización criminal que enviaba marihuana a Irlanda oculta en sacos de pienso de animales. Han sido detenidas 14 personas -13 en España y una en Irlanda- y se han llevado a cabo 12 registros en Madrid, Málaga y Sevilla en los que se han intervenido cerca de 100.000 euros en metálico, 630 plantas de marihuana, un arma de fuego y tres detonadoras, vehículos de alta gama, relojes de lujo y efectos relacionados con la actividad delictiva. Simultáneamente a los registros se han bloqueado bienes muebles, inmuebles y activos financieros por valor de más de 2.000.000 de euros.

La investigación se inició en el mes de enero de 2025 tras detectarse la existencia de un entramado criminal, integrado por ciudadanos británicos, irlandeses y españoles, que utilizaba empresas de transporte internacional de mercancías para enviar pallets de pienso animal en cuyo interior ocultaban los cogollos de marihuana. Los investigadores detectaron que estas remesas eran remitidas periódicamente hacia las islas británicas, siendo manipuladas y acondicionadas previamente en territorio nacional.

Desde el año 2019, según las averiguaciones de los investigadores, los arrestados habrían mantenido una actividad mensual sostenida, estimándose que podrían haber traficado con más de tres toneladas de marihuana en el transcurso de seis años. Durante los meses de investigación se llevaron a cabo varias aprehensiones, tanto en España como en Irlanda, que permitieron intervenir un total de 300 kilogramos de marihuana.

Fruto de la explotación operativa de la investigación, los agentes practicaron 12 registros en las provincias de Málaga (10), Madrid (1) y Sevilla (1) y detuvieron a 13 personas, en las mismas provincias, que presuntamente integraban la organización criminal. Además, en el condado irlandés de Louth, agentes de la Garda Síochána llevaron a cabo un registro domiciliario y arrestaron a otra persona que pertenecía a la estructura criminal.

Durante los registros domiciliarios los agentes intervinieron 95.920 euros en efectivo, 2.930 libras esterlinas, 1.922 dólares americanos, 630 plantas de marihuana, una pistola semiautomática, tres pistolas detonadoras, 11 vehículos, seis relojes de lujo valorados en más de 200.000 euros, así como numerosos dispositivos electrónicos y otros efectos relacionados con la actividad criminal.