Liberan a 18 personas explotadas en fábricas clandestinas de tabaco: producían 8 millones de cigarros al día

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han liberado a 18 personas, de distintas nacionalidades, que estaban en una situación de esclavitud, trabajando en condiciones "infrahumanas" en dos fábricas ilegales de tabaco ubicadas en Andalucía. En esta operación, los agentes han logrado detener a 21 personas, a las que se le atribuyen los delitos de falsificacion, contrabando, estafa y trata de seres humanos, entre otros.

La investigación, denominada operación Crujina, se inició tras tener conocimiento de la presunta instalación de una fábrica de producción de tabaco ilegal en una localidad de la provincia de Málaga. Una vez conocido este dato, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre uno de los principales sospechosos integrantes de la organización, lo que llevó a los agentes a la detección de una segunda fábrica, esta vez ubicada en la provincia de Córdoba.

Tabaco ilegal incautado por la Guardia Civil en la operación Crujina / Guardia Civil

Tras el registro de ambas fábricas clandestinas, se han intervenido efectos propios de la fabricación fraudulenta valorados en más de 3 millones de euros. Se calcula que la organización tenía una capacidad de producción diaria de 8 millones de cigarrillos falsificados, valorando un fraude a la Hacienda Pública superior a los 2 millones de euros diarios.

Además del delito de falsificación y contrabando de tabaco, los agentes pudieron comprobar que la organicación captaba a personas procedentes de países asiáticos y de Europa del Este, ofreciéndoles un contrato de tabajo con condiciones "muy atracativas". Una vez que llegaban a España, eran trasladados por los miembros de la organizacion a las fábricas clandestinas, donde quedaban retenidos, viviendo de forma hacinada y trabajando en condiciones infrahumanas.

Una de las fábricas de tabaco ilegal hallada por la Guardia Civil en la operación Crujina / Guardia Civil

Estas personas estaban siendo explotadas laboralmente en jornadas continuas sin descanso, sin remuneración alguna y argumentando que debían de saldar una supuesta deuda contraída con la organización.

La investigación de la Guardia Civil ha culminado con la detención de 21 personas, siéndoles imputados delitos de trata de seres humanos, delitos de estafa contra la Hacienda Pública, delitos de contrabando de tabaco, pertenencia a organización criminal y delito contra la propiedad industrial.

La operación ha sido desarrollada por las Unidades Operativas de Málaga y de Sevilla de Vigilancia Aduanera, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla y el Equipo Roca de Antequera, ambos de la Guardia Civil.