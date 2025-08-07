Muere un trabajador de 59 años en Gines tras caerse de una azotea de cinco metros
El hombre se encontraba trabajando en la calle Castilla y se ha informado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección de Trabajo
Un trabajador de 59 años ha fallecido al sufrir una caída desde una azotea en la localidad sevillana de Gines, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. Con este son 27 las personas fallecidas este año en Sevilla en accidentes laborales.
El teléfono de Emergencias 112 atendió a las 8.25 horas una llamada de socorro por un hombre precipitado a unos cinco metros de altura desde una azotea cuando estaba trabajando. El siniestro ha tenido lugar en la calle Castilla del municipio de Gines.
Se dio aviso entonces a la Policía Local, Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Una vez en el lugar, los operativos no pudieron más que certificar el fallecimiento del trabajador, de 59 años de edad, sin que diera lugar a traslado hospitalario.
De todo ello se ha informado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección del Trabajo.
