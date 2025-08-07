Susto en los servicios sociales de Tres Barrios: un hombre amenaza a trabajadores con "un arma simulada"

El centro de servicios sociales situado en Tres Barrios-Amate ha amanecido este jueves con un susto. Según detallan fuentes cercanas a los hechos, un hombre ha amenazado a dos trabajadores municipales cuando se disponían a abrir las puertas a primera hora de la mañana. Al ver que el individuo tenía un arma en las manos, "los dos empleados comenzaron a correr para huir del lugar y poder llamar a la Policía". Sin embargo, los agentes no han conseguido localizar de momento al agresor, tal como detallan fuentes policiales.

Los testigos presenciales del suceso alertaron a las autoridades de que este hombre portaba "un arma larga simulada, tipo airsoft", tal como explican desde la Policía Nacional a El Correo de Andalucía. "Cuando se personaron los agentes en el lugar de los hechos tras el aviso, no pudieron localizar al individuo ni intervenir el arma que refirieron los alertantes", informan desde el Cuerpo.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Sevilla restan importancia al episodio tras haber contactado con alguno de los trabajadores de este centro de servicios sociales dependiente del Consistorio. Asimismo, aclaran que la Policía Local no ha recibido ninguna llamada de aviso después de lo sucedido en este local ubicado en la plaza Doctor Andreu Urra, junto al mercado de abastos de La Candelaria.

UGT pide el traslado del centro

Una posición que contrasta con la de UGT, que reclama que advierte que, "aunque no ha habido daños personales, no se puede esperar a que ocurran". "Los empleados municipales nos han denunciado que han sufrido varios episodios de insultos e intentos de agresión en ocasiones anteriores. Es un lugar inaceptable como centro de trabajo, supera lo permisible", denuncian desde este sindicato.

"Desde UGT hemos pedido a la directora del servicio que se emplace este centro en otro lugar. De hecho, la opción que se barajó hace unos meses fue trasladarlo a La Ranilla, cerca de la Jefatura de la Policía Local y muy cerca del barrio al que atiende", apuntan desde esta organización. "Exigimos que este traslado se haga lo más rápido posible, porque los trabajadores no deben soportar más situaciones como esta".