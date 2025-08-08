Ejecutan a un hombre delante de su familia en Chiclana en un ajuste de cuentas por narcotráfico

Un varón de 33 años ha sido ejecutado esta madrugada en su dormitorio en un ajuste de cuentas por narcotráfico. El suceso ha ocurrido en torno a las cinco de la mañana en Chiclana de la Frontera y en el interior de la vivienda se encontraba la familia del fallecido.

Un grupo formado por un número indeterminado de hombres accedió a la casa situada en el Pinar de los Franceses, en el camino de la Perdiz, y perteneciente a "un clan de narcotraficantes asentado en la localidad", aseguran fuentes de la Benemérita. Por el momento, se desconocen más datos.

Agentes del Instituto Armado refieren a este periódico que durante la madrugada, en la localidad gaditana solo había una patrulla disponible y estuvieron a punto de encontrarse con los asaltantes en el interior. Fue la patrulla de seguridad ciudadana disponible la que acudió a la llamada.

Todo esto en un momento en el que es habitual ver narcolanchas en las costas y ríos de esta ciudad cargadas con petacas de gasolina y sustancias estupefacientes, explican. Fuentes de la Benemérita se quejan de los amplios despliegues realizados en la provincia para distintos eventos culturales y deportivos, que contrastan con la falta de medios con la que trabajan diariamente.

Asimismo, apuntan las fuentes consultadas que esta solo es la última acción del narcotráfico en Cádiz. El pasado 24 de julio, en San José del Malcocinado un vecino fue secuestrado e introducido a la fuerza en uno de los dos vehículos que lo asaltaron. Una conductora lo encontró horas más tarde con multitud de contusiones.

La propia víctima refirió ante la Guardia Civil que se trataba de un ajuste de cuentas por narcotráfico.