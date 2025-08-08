El guardia en prácticas que salvó la vida a una mujer en Lebrija: "Marcará mi carrera, no se me olvidará nunca"

Cuando Juan Miguel Márquez llegó al lugar del accidente, no se lo pensó: salió corriendo hacia una mujer que se encontraba herida. "Nos acercamos un bombero fuera de servicio y yo, y entre los dos le pusimos un torniquete en la pierna derecha, y para que no se durmiera, estuvimos charlando con ella", cuenta este guardia civil en prácticas. A sus 32 años, era la primera vez que se enfrentaba a una tragedia de esta dimensión, aunque su actuación fue impecable: "Los sanitarios nos dijeron luego que le habíamos salvado la vida".

El suceso tuvo lugar el pasado 6 de julio en la carretera A-471, que une las localidades de Lebrija y Las Cabezas de San Juan. Un siniestro en el que se vieron implicados cuatro vehículos, tres turismos y una motocicleta. "Íbamos circulando por esta vía cuando el agente que iba de copiloto vio humo negro salir de lo que parecía un accidente. En ese momento nos dirigimos al lugar rápidamente", relata Márquez. "En el momento en que llegamos, mis dos compañeros cortaron el tráfico en ambos sentidos, y alertaron a la Central, a efectivos sanitarios y Bomberos".

Este joven de El Cuervo, por su parte, se percató de que entre los vehículos siniestrados había una mujer con vida. "Tenía prácticamente amputada la pierna, así que un bombero fuera de servicio que circulaba en su coche y yo decidimos hacerle un torniquete para evitar que se desangrara", comenta Juan Miguel Márquez, que pudo intervenir "gracias a la formación en primeros auxilios que recibimos en la Comandancia". "Estuvimos cerca de una hora hasta que consiguieron llegar Bomberos y 061, que solicitaron el traslado urgente vía helicóptero hasta el hospital Virgen del Rocío".

Un gesto que salvó una vida

"Los primeros médicos que se desplazaron hasta el lugar dijeron que sin ese torniquete, se habría ido en solo unos minutos". Así de crudo narra lo sucedido este guardia alumno, que accedió al periodo de prácticas en la Benemérita en septiembre de 2024. Lo destinaron al puesto principal de Lebrija, justo donde tuvo lugar un accidente en el que falleció una persona: el otro ocupante de la motocicleta en la que viajaba la mujer herida, según informan desde el Instituto Armado.

El accidente en la carretera A-471 que une las localidades de Lebrija y Las Cabezas de San Juan. / El Correo

"Fue la primera vez que me tocaba vivir algo así, y la actuación fue rápida de todos los compañeros", asegura Márquez. "Ocurrió un domingo a primera hora, y los agentes que iban conmigo tuvieron que parar el tráfico por el gran densidad de vehículos que había. De hecho la vía estuvo cortada desde las 9:30 hasta las 13:45 para poder realizar todas las labores de auxilio", detalla este guardia civil, que el próximo mes de septiembre pasará a prestar servicio en Escalona (Toledo).

Cabe recordar que la zona del siniestro no es como otra cualquiera: la A-471 se ha convertido en una de esas carreteras negras dentro del mapa español. Además del accidente del 6 de julio, en el que intervinieron Juan Miguel y sus compañeros, el pasado 1 de agosto otras dos personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas en el kilómetro 36 a la altura de Lebrija tras una colisión frontal entre un vehículo y un camión.

De prácticas y propuesto para medalla

La rápida reacción de Juan Miguel Márquez le ha valido una propuesta de condecoración, según apuntan desde la Guardia Civil. No lleva siquiera un año en el Instituto Armado, y ya puede lucir su primera medalla en el pecho. Aunque este joven resta importancia al reconocimiento: "Es un orgullo recibirlo, por supuesto, pero más que por la condecoración, por salvarle la vida a aquella persona que sufrió el accidente".

"Se me ponen los vellos de punta todavía solo de pensarlo", recuerda Márquez. Su comienzo en la Benemérita, desde luego, no ha podido ser más gratificante: "No se me olvidará nunca esta primera actuación, va a estar marcada en mi trayectoria", admite. Tiene 32 años y solo lleva unos meses en la Guardia Civil. Por delante, toda una carrera con el uniforme verde: aún le quedan muchas vidas más por salvar.