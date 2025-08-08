Accidente de montaña
Muere un alpinista catalán y su compañera resulta herida grave en los Alpes suizos
El accidente ocurrió ayer, jueves, según el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto
EFE
Un alpinista catalán, vecino de Terrassa (Barcelona), ha muerto en un accidente de montaña en los Alpes suizos, y su compañera, también catalana, han resultado herida grave.
Según ha informado este viernes el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en su cuenta de X, el accidente de esta pareja de excursionistas catalanes ocurrió ayer en los Alpes suizos.
En el accidente, el alpinista falleció, mientras que su compañera resultó herida de gravedad.
El delegado del Gobierno, que ha mostrado su pésame a la familia y amistades del alpinista fallecido y ha deseado una pronta recuperación a su compañera herida, ha señalado que se mantiene en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar el proceso de repatriación del cadáver.
- La Guardia Civil toma la desembocadura del Guadalquivir: más de 200 agentes se despliegan en Sanlúcar de Barrameda
- No hay dinero ni para pagos más prioritarios' y 'debería haber contrato': los avisos que recibió el alcalde de Barbate
- La brecha se agrava: un andaluz recibe 869 euros menos al año que un cántabro y 617 menos que un extremeño
- Cruzada contra las boliñas en Punta Umbría: nueve denuncias en dos días por venta ilegal en la playa incluso con menores
- Estos son los 18 mejores bares de tapas de Sevilla, para todo tipo de bolsillos y gustos
- El Ayuntamiento de Barbate denunciará 'la filtración ilegal' de los pagos irregulares a un abogado sevillano
- Lluvia de estrellas Perseidas 2025: fechas, horarios y dónde verlas mejor
- Abierto el plazo de ayudas para cambiar las ventanas o poner aire acondicionado: estos son los requisitos en Andalucía