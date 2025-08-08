Muere una bañista en la playa del Sotillo de Castell de Ferro
La mujer fue rescatada con una tabla de paddle surf y ya salió inconsciente del agua
EP
Una mujer ha fallecido este jueves, en una playa de la localidad granadina de Gualchos, mientras se bañaba, según ha informado Emergencias 112. No han trascendido más datos de la identidad y se ha activado el protocolo judicial.
El suceso se ha producido en la Playa del Sotillo, en Castell de Ferro, sobre las 20:40 horas de este jueves, cuando el centro de coordinación recibió la alerta de varios testigos por una mujer a la que habían sacado inconsciente del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos Guardia Civil, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de una mujer en la playa tras haberle sido practicadas, sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP).
